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"Не сидеть и не есть целый день": Си Цзиньпин объяснил китайским чиновникам, что борьба с коррупцией - не повод для безделья

10 июля 2019, 05:39  •  93 • В мире
Чиновники не имеют права использовать борьбу с коррупцией для того, чтобы в рабочее время "проводить целый день за едой", сложа руки и ничего не делая. Об этом на встрече лидеров китайской кампании заявил председатель Госсовета КНР Си Цзиньпин.
Придя к власти в 2012 году, Цзиньпин начал непримиримую борьбу со взяточничеством. Однако нередко чиновники, чтобы не быть обвинёнными в коррупции, старались избегать принятия каких-либо важных решений.
По мнению Цзиньпина, необходимо искать правильный подход к тому, чтобы, "сохраняя чистоту", не избегать ответственности за выполняемую работу, пишет Reuters.
"Вы не имеете права рассматривать борьбу с коррупцией как предлог для того, чтобы не брать на себя ответственность и ничего не делать. Будьте храбры, чтобы иметь возможность справиться с тяжёлым бременем. Не будьте тупоголовыми чиновниками, которые политически равнодушны и делают свою работу вполсилы", - заявил китайский лидер.
Цзиньпин пригрозил, что в своей борьбе с коррупцией не пожалеет ни "тигров" - элитных чиновников, ни "мух", под которыми он подразумевает обычных бюрократов.
Как известно, Китай - это страна, в которой коррупционные традиции имеют прочные исторические корни. Борьбу с мздоимством китайские власти пытались вести и до Си Цзиньпина, но только с его приходом к власти эта борьба приняла очень жёсткие очертания.
Главным лозунгом этой кампании стал слоган "бить тигров и мух", то есть Си поставил перед китайским обществом задачу искоренить коррупцию на всех уровнях, заставить бояться чиновников, независимо от ранга и уровня.
Как говорят эксперты, Цзиньпин умело применял борьбу с коррупцией, взяточничеством и использованием государственных средств в личных целях для избавления от конкурентов в партийной элите.

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