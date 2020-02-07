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"Не сейте панику": Первый забивший тревогу из-за вируса в Ухане врач прожил чуть больше месяца
07 февраля 2020, 13:24 • 87 • В мире
В Китае от коронавируса 2019-nCoV скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым предупредил всех о появлении инфекции. За предупреждение, которое он распространил в группе коллег в соцсети, его вызвали в полицию и заставили подписать документ, где он обязуется не распускать слухи о заболевании.
В Китае от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида, умер врач Ли Вэньлян, который первым забил тревогу, сообщив об опасности. В конце декабря офтальмолог распространил в группе в WeChat информацию о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов Хуанань. Медик не знал, что столкнулся с новым штаммом вируса.
После такого предупреждения Вэньляна и ряд его коллег вызвали в полицию, где призвали не сеять панику, а также заставили подписать бумагу, в которой обязали не распространять слухи о заболевании.
Впоследствии опасения офтальмолога подтвердились - зараза быстро разлетелась по стране.
Отмечается, что сам Ли Вэньлян заразился в январе. Одной из его пациенток стала женщина с глаукомой. Позже у неё нашли коронавирус 2019-nCoV. В результате вирусом заболел врач и его родители.
Как сообщила Global Times, заболевший врач умер от вируса в четверг, 6 февраля, в Ухане, прожив буквально чуть больше месяца после того, как сообщил об угрозе.
Напомним, 31 декабря власти КНР сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразилось более 28 тысяч человек, из них 565 умерло.
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