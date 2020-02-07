Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Смертная казнь: назад - в средневековье, или вперёд - к справедливости?
Управляющий партнер UFG рассказала о работе Мишустина в инвестиционном бизнесе
Едва покинув ЕС, в Британии заговорили о снятии санкций с России, но не всех
В Госдуму внесут проект о правовом режиме для искусственного интеллекта
Главная / В мире

"Не сейте панику": Первый забивший тревогу из-за вируса в Ухане врач прожил чуть больше месяца

07 февраля 2020, 13:24  •  87 • В мире
В Китае от коронавируса 2019-nCoV скончался врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым предупредил всех о появлении инфекции. За предупреждение, которое он распространил в группе коллег в соцсети, его вызвали в полицию и заставили подписать документ, где он обязуется не распускать слухи о заболевании.
В Китае от заболевания, вызываемого коронавирусом нового вида, умер врач Ли Вэньлян, который первым забил тревогу, сообщив об опасности. В конце декабря офтальмолог распространил в группе в WeChat информацию о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов Хуанань. Медик не знал, что столкнулся с новым штаммом вируса.
После такого предупреждения Вэньляна и ряд его коллег вызвали в полицию, где призвали не сеять панику, а также заставили подписать бумагу, в которой обязали не распространять слухи о заболевании.
Впоследствии опасения офтальмолога подтвердились - зараза быстро разлетелась по стране.
Отмечается, что сам Ли Вэньлян заразился в январе. Одной из его пациенток стала женщина с глаукомой. Позже у неё нашли коронавирус 2019-nCoV. В результате вирусом заболел врач и его родители.
Как сообщила Global Times, заболевший врач умер от вируса в четверг, 6 февраля, в Ухане, прожив буквально чуть больше месяца после того, как сообщил об угрозе.
Напомним, 31 декабря власти КНР сообщили ВОЗ о вспышке пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразилось более 28 тысяч человек, из них 565 умерло.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
07 февраля 2020, 13:24
"Он жив, но…": Новость о смерти первым распознавшего эпидемию врача в Китае оказалась фейком
07 февраля 2020, 06:54
Меган Маркл и принц Гарри превратились в домоседов: Инсайдер раскрыл будни четы в Канаде
06 февраля 2020, 21:09
Несмотря на заявления Москвы: Израиль ударил по объектам в Сирии. ПВО отразили атаку
07 февраля 2020, 13:24
"Первооткрыватель" эпидемии в Китае жив, а мир по-прежнему трясёт
07 февраля 2020, 13:24
"Не сейте панику": Первый забивший тревогу из-за вируса в Ухане врач прожил чуть больше месяца
07 февраля 2020, 10:09
"Только в Крым с Майдана привезли четыре трупа": Поклонская в программе Соловьёва назвала "выгодоприобретателей"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
07 февраля 2020, 00:24
Американцы уничтожили С-400? Вертолёты с воздуха расстреляли технику - в Сети провели аналогию с Россией
31 января 2020, 22:09
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
06 февраля 2020, 17:39
«Ещё не добились такого роста зарплат»: Мишустин назвал непосильными предлагаемые в новом КоАП штрафы
31 января 2020, 22:09
"Народный лидер"? Смешно: Политолог Джаралла объяснил, кто такая попавшая в скандал с блокадниками Хужина
01 февраля 2020, 14:24
Схватили прямо в аэропорту: Русская журналистка поплатилась за ещё не собранный материал о притеснениях "за Россию"
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.