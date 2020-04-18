"Не сейчас, но скоро": Трамп посчитал, в скольких штатах можно снять коронавирусные ограничения

Ранее американский лидер презентовал проект снятия карантинных мер в США в несколько этапов. В другом заявлении он обозначил количество штатов, которые могут надеяться на скорое возвращение к обычной жизни. Их 29. Конкретный список Дональд Трамп не представил.

"Не то что они прямо сейчас открываются, но, я думаю, что они откроются относительно скоро", - заявил он во время пресс-конференции 16 апреля.

Точно известно, что в списке нет Нью-Йорка и Нью-Джерси. Там эпидемическая обстановка по-прежнему крайне напряжённая. Трамп выразил уверенность, что "трудные времена" для этих двух штатов скоро закончатся.

Подобное заявление кажется по меньшей мере странным, так как 12 апреля президент Трамп впервые в истории США ввёл режим масштабного бедствия. Он должен был действовать на всей территории страны. Такая мера позволяет штатам требовать суммы на борьбу с коронавирусом из бюджета государства.

США уже довольно продолжительное время возглавляют печальную статистику по заболеваемости COVID-19. По данным Университета Хопкинса, в стране 667 801 человек заражён. Умерло почти 33 тысячи граждан. Всего в мире 2 152 647 человек, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция.