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"Не сейчас, но скоро": Трамп посчитал, в скольких штатах можно снять коронавирусные ограничения
18 апреля 2020, 00:10 • 94 • В мире
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп посчитал, сколько штатов в стране больше не нуждаются в ограничениях из-за пандемии коронавируса. "Не сейчас, но скоро", - прокомментировал он сроки отмены самоизоляции и других мер.
Ранее американский лидер презентовал проект снятия карантинных мер в США в несколько этапов. В другом заявлении он обозначил количество штатов, которые могут надеяться на скорое возвращение к обычной жизни. Их 29. Конкретный список Дональд Трамп не представил.
"Не то что они прямо сейчас открываются, но, я думаю, что они откроются относительно скоро", - заявил он во время пресс-конференции 16 апреля.
Точно известно, что в списке нет Нью-Йорка и Нью-Джерси. Там эпидемическая обстановка по-прежнему крайне напряжённая. Трамп выразил уверенность, что "трудные времена" для этих двух штатов скоро закончатся.
Подобное заявление кажется по меньшей мере странным, так как 12 апреля президент Трамп впервые в истории США ввёл режим масштабного бедствия. Он должен был действовать на всей территории страны. Такая мера позволяет штатам требовать суммы на борьбу с коронавирусом из бюджета государства.
США уже довольно продолжительное время возглавляют печальную статистику по заболеваемости COVID-19. По данным Университета Хопкинса, в стране 667 801 человек заражён. Умерло почти 33 тысячи граждан. Всего в мире 2 152 647 человек, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция.
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