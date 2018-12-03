"Не секрет и не новость": Политолог оценил сообщение СМИ о присутствии Великобритании на Украине

Политолог Дмитрий Портнягин заявил, что сообщение о присутствии британских военных специалистов на территории Украины - "не секрет и не новость". По мнению эксперта, у Великобритании всегда были свои интересы на Украине и расширением своего присутствия там страна в очередной раз показывает свою причастность к антироссийской коалиции.

Доцент кафедры европейских исследований СПбГУ Дмитрий Портнягин рассказал, что появившаяся в СМИ информация о расширении присутствия Великобритании на территории Украины, не безосновательна и отражает реальную обстановку дел, передает информагентство "Nation News".

То, что Лондон имеет свои интересы на Украине и активно принимает участие во политической жизни страны, "не секрет и не новость", заявил политолог, добавив, что удивительного в сообщении российского посольства ничего нет.

По мнению эксперта, последние события в Керченском проливе оказались хорошим поводом, чтобы показать западным странам свою антироссийскую настроенность. И британцам важно показать, на чьей они стороне.

Портнягин напомнил, что у Великобритании всегда были свои интересы на Украине. Они принимали участие в событиях на Донбассе. Лондон поставляет вооружение на Украину, поводит военное обучение и консультирует Киев в проведении спецопераций, подытожил эксперт.

Ранее посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение Русской службы Би-би-си о присутствии на территории Украины нескольких групп британских военных, отметив, что расширение присутствия Великобритании на Украине происходит накануне предстоящих президентских выборов.