|
"Не сделал ничего плохого": Трамп уверен в победе над демократами
16 января 2020, 01:39 • 37 • Политика
Президент США Дональд Трамп уверен в победе над демократами, которые добиваются его импичмента. Как заявили в Белом доме, политик "не сделал ничего плохого".
Президент США Дональд Трамп уверен в победе над демократами, которые добиваются его импичмента. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Ранее стало известно о том, что члены палаты представителей, контролируемой демократической партией, поддержали решение передать вопрос об импичменте Трампа на рассмотрение в сенат, контролируемый республиканской партией.
Непосредственно сам глава государства утверждает, что он не сделал "ничего плохого", однако демократы отказали ему в проведении надлежащего правового процесса. Он также уверен в том, что сенаторы его полностью оправдают.
Напомним, Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционные схемы, связанные с Burisma Group.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 января 2020, 13:09
|
12 января 2020, 19:39
|
09 января 2020, 15:09
|
09 января 2020, 16:39
|
12 января 2020, 21:36
|
11 января 2020, 07:54
|
11 января 2020, 01:24