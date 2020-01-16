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"Не сделал ничего плохого": Трамп уверен в победе над демократами

16 января 2020, 01:39  •  37 • Политика
Президент США Дональд Трамп уверен в победе над демократами, которые добиваются его импичмента. Как заявили в Белом доме, политик "не сделал ничего плохого".
Президент США Дональд Трамп уверен в победе над демократами, которые добиваются его импичмента. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Ранее стало известно о том, что члены палаты представителей, контролируемой демократической партией, поддержали решение передать вопрос об импичменте Трампа на рассмотрение в сенат, контролируемый республиканской партией.
Непосредственно сам глава государства утверждает, что он не сделал "ничего плохого", однако демократы отказали ему в проведении надлежащего правового процесса. Он также уверен в том, что сенаторы его полностью оправдают.
Напомним, Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционные схемы, связанные с Burisma Group.

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