"Не сделал ничего плохого": Трамп уверен в победе над демократами

Президент США Дональд Трамп уверен в победе над демократами, которые добиваются его импичмента. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Ранее стало известно о том, что члены палаты представителей, контролируемой демократической партией, поддержали решение передать вопрос об импичменте Трампа на рассмотрение в сенат, контролируемый республиканской партией.

Непосредственно сам глава государства утверждает, что он не сделал "ничего плохого", однако демократы отказали ему в проведении надлежащего правового процесса. Он также уверен в том, что сенаторы его полностью оправдают.

Напомним, Демократическая партия США смогла запустить процедуру импичмента в отношении президента Дональда Трампа, который якобы пытался заставить Киев передать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена. Дело в том, что Байден и его сын могут быть замешаны в коррупционные схемы, связанные с Burisma Group.