"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших его убийство украинских наемниках

Украинские наёмники-нацисты готовили покушение на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини. Полиция арестовала участников группы и изъяла у них целый арсенал оружия. Подробностями дела поделился сам политик.

По словам Сальвини, обнаружению группы способствовало то, что они отправляли угрозы в его адрес. Проверка показала, что угрозы были вполне реальны, и это позволило полиции накрыть всех наемников вместе с впечатляющим арсеналом оружия, среди которого была даже ракета класса "воздух-воздух".

"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине", - прокомментировал арест наемников-нацистов Сальвини.

Сообщается, что покушение планировали связанные с украинскими силовиками члены нацистской группировки. В ходе обыска у них было изъято большое количество огнестрельного оружия и различные экстремистские материалы, сообщает портал "Дни.ру".