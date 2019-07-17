|
"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших его убийство украинских наемниках
17 июля 2019, 00:09 • 18 • Политика
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении. "Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине", - прокомментировал он арест наемников.
Украинские наёмники-нацисты готовили покушение на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини. Полиция арестовала участников группы и изъяла у них целый арсенал оружия. Подробностями дела поделился сам политик.
По словам Сальвини, обнаружению группы способствовало то, что они отправляли угрозы в его адрес. Проверка показала, что угрозы были вполне реальны, и это позволило полиции накрыть всех наемников вместе с впечатляющим арсеналом оружия, среди которого была даже ракета класса "воздух-воздух".
Сообщается, что покушение планировали связанные с украинскими силовиками члены нацистской группировки. В ходе обыска у них было изъято большое количество огнестрельного оружия и различные экстремистские материалы, сообщает портал "Дни.ру".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
18
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 июля 2019, 21:56
|
12 июля 2019, 06:24
|
14 июля 2019, 23:24
|
11 июля 2019, 01:09
|
11 июля 2019, 07:39
|
13 июля 2019, 08:24
|
14 июля 2019, 03:54