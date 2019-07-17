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"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших его убийство украинских наемниках

17 июля 2019, 00:09  •  18 • Политика
Глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся украинцами покушении. "Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине", - прокомментировал он арест наемников.
Украинские наёмники-нацисты готовили покушение на вице-премьера и главу МВД Италии Маттео Сальвини. Полиция арестовала участников группы и изъяла у них целый арсенал оружия. Подробностями дела поделился сам политик.
По словам Сальвини, обнаружению группы способствовало то, что они отправляли угрозы в его адрес. Проверка показала, что угрозы были вполне реальны, и это позволило полиции накрыть всех наемников вместе с впечатляющим арсеналом оружия, среди которого была даже ракета класса "воздух-воздух".
"Сигнал поступил об украинской группе, которая хотела совершить покушение на мою жизнь. Я думаю, что ничего не сделал плохого Украине", - прокомментировал арест наемников-нацистов Сальвини.
Сообщается, что покушение планировали связанные с украинскими силовиками члены нацистской группировки. В ходе обыска у них было изъято большое количество огнестрельного оружия и различные экстремистские материалы, сообщает портал "Дни.ру".

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