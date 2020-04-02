Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные сл...
"Результат "смекалки" американцев": Леонков рассказал о &quo...
Главная / В мире

"Не щадит самых хрупких": Американские врачи не спасли очередного малыша от COVID-19

02 апреля 2020, 17:35  •  40 • В мире
Губернатор Коннектикута Нед Ламонт сообщил, что зарегистрирована первая смерть младенца от коронавирусной инфекции в штате. "Не щадит самых хрупких", - произнёс представитель властей.
Ламонт сообщил, что первая смерть младенца на территории штата Коннектикут подтверждена официально. Он сообщил, что у малыша тест на коронавирус был положительным. По словам губернатора штата, шестинедельного ребёнка госпитализировали в городе Хартфорд несколько дней назад. Он уже был без сознания. Врачи не сумели вернуть младенца к жизни.
"Коронавирус не щадит самых хрупких", - написал губернатор на своей странице в Twitter.
В США число заражённых коронавирусной инфекцией превысило 206 тысяч человек. Свыше 4,5 тысячи американцев умерли. Среди них как минимум двое детей в возрасте до года. Первый случай зарегистрирован 29 марта в Чикаго, второй - 30 марта в Нью-Йорке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



40
Источник
Похожие новости
02 апреля 2020, 02:35
"В страшном сне представить не могу, чтобы Шойгу так поступил": Баранец о заразившихся моряках
02 апреля 2020, 11:35
"Люди издевались над русскими", а теперь - наоборот: Рожин показал изнанку жизни в США
02 апреля 2020, 04:35
"Что он несёт?": Зеленский не увидел разницы между вирусологом и анестезиологом
02 апреля 2020, 00:35
"Уберите!": Русские С-400 "в сердце Анкары" задели американцев за живое
02 апреля 2020, 02:35
"За выдающиеся заслуги в деле МН17": Генпрокурор Нидерландов получил орден Оранских-Нассау и подал в отставку
02 апреля 2020, 05:35
Режим паники: Капитан "Теодора Рузвельта" 20 дней не обращался за помощью из-за коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 марта 2020, 04:35
"Мичиган - это новая Украина": сенатор США "нашёл самые точные слова", чтобы описать масштаб бедствия
27 марта 2020, 05:35
Разгромить поезд из России и вернуть в правительство Супрун. Галичане предложили свои антивирусные меры
30 марта 2020, 01:35
Юг Италии на грани бунта
27 марта 2020, 23:30
Обратный отсчёт: тысячи российских туристов в Таиланде могут столкнуться с проблемами из-за просроченных виз
28 марта 2020, 10:00
Россия должна заслужить право помогать Украине в борьбе против коронавируса
27 марта 2020, 03:35
Шокин: «Если люди узнают правду о майдане, у многих просто не выдержит сердце»
29 марта 2020, 10:35
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.