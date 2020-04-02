"Не щадит самых хрупких": Американские врачи не спасли очередного малыша от COVID-19

Ламонт сообщил, что первая смерть младенца на территории штата Коннектикут подтверждена официально. Он сообщил, что у малыша тест на коронавирус был положительным. По словам губернатора штата, шестинедельного ребёнка госпитализировали в городе Хартфорд несколько дней назад. Он уже был без сознания. Врачи не сумели вернуть младенца к жизни.

"Коронавирус не щадит самых хрупких", - написал губернатор на своей странице в Twitter.

В США число заражённых коронавирусной инфекцией превысило 206 тысяч человек. Свыше 4,5 тысячи американцев умерли. Среди них как минимум двое детей в возрасте до года. Первый случай зарегистрирован 29 марта в Чикаго, второй - 30 марта в Нью-Йорке.