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"Не щадит самых хрупких": Американские врачи не спасли очередного малыша от COVID-19
02 апреля 2020, 17:35 • 40 • В мире
Губернатор Коннектикута Нед Ламонт сообщил, что зарегистрирована первая смерть младенца от коронавирусной инфекции в штате. "Не щадит самых хрупких", - произнёс представитель властей.
Ламонт сообщил, что первая смерть младенца на территории штата Коннектикут подтверждена официально. Он сообщил, что у малыша тест на коронавирус был положительным. По словам губернатора штата, шестинедельного ребёнка госпитализировали в городе Хартфорд несколько дней назад. Он уже был без сознания. Врачи не сумели вернуть младенца к жизни.
"Коронавирус не щадит самых хрупких", - написал губернатор на своей странице в Twitter.
В США число заражённых коронавирусной инфекцией превысило 206 тысяч человек. Свыше 4,5 тысячи американцев умерли. Среди них как минимум двое детей в возрасте до года. Первый случай зарегистрирован 29 марта в Чикаго, второй - 30 марта в Нью-Йорке.
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