Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Шесть лет убивал, а теперь будет учить любить": Зеленский предложил &...
Граждане стран-членов НАТО не хотят воевать с Россией
Конфликт интересов и новая роль Грефа. Зачем Минфин выкупает Сбербанк - мнение э...
На Украине рассказали о потерях бронетехники в Донбассе. Счёт уже идет на тысячи
Главная / Политика

"Не самая лучшая ночь в моей жизни": Знаковую цитату Путина о Минских соглашениях вспомнил Смирнов

12 февраля 2020, 16:54  •  42 • Политика
Журналист Дмитрий Смирнов в пятилетие подписания Минских соглашений вспомнил знаковую цитату Владимира Путина, прозвучавшую утром 12 февраля. "Не самая лучшая ночь в моей жизни", - сказал президент.
Минским соглашениям, которые должны были в сравнительно короткие сроки остановить войну на Украине, 5 лет. И сегодня, и в прошлом году, и ещё раньше мы вынуждены наблюдать, как Киев саботирует исполнение пунктов договорённостей, а ряд стран Запада используют конфликт на Украине в качестве собственного политического инструмента. В юбилейную дату - к сожалению, больше печальную - корреспондент Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов вспомнил, какоим был этот день - 12 февраля - ровно пятилетку тому назад.
Смирнов приводит в личном телеграм-канале "Пул №3" знаковую цитату президента России Владимира Путина.
"Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном", - сказал Путин, описывая "ночь в Минске".
Надо сказать, накануне президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью дал понять, что ничего в политике Киева в вопросе Донбасса не меняется. Он декларативно заявил, что хочет окончания боевых действий, однако постарался дистанцироваться от Минских договорённостей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
11 февраля 2020, 21:24
Генсовет ЕР предложил ЦИК передать вакантный мандат в Госдуме Гордееву
11 февраля 2020, 18:09
Жителям России добавят один выходной. Но только раз: Источники сообщили о решении Кремля ради Конституции
12 февраля 2020, 13:39
Экс-президентам России предлагают дать пожизненный статус сенаторов
11 февраля 2020, 21:24
Кисляк спрогнозировал ухудшение Вашингтоном отношений с Москвой
11 февраля 2020, 21:24
Осталось согласовать в ЦБ: Греф объявил о переходе бывшего вице-премьера Голодец в Сбербанк
12 февраля 2020, 16:54
"Опять гадость провернут": В Госдуме отказались от моратория на повышение пенсионного возраста. Народ дал прогноз
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 февраля 2020, 10:24
Русских снова решили научить жить. Мирзаяну дали ответ
12 февраля 2020, 07:09
Избили за русский язык: В Польше дебоширы накинулись на отдыхающих под одобрительные ...
12 февраля 2020, 02:09
Поклонская: Как я спаслась от смертного приговора «Правого сектора»*
12 февраля 2020, 07:09
Зеленский говорил о "глазах Путина", а ему в ответ - о "правительстве ...
12 февраля 2020, 00:39
"Призывал "резать русню" и был освобождён: примеры оскорбительных приз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2020, 19:09
Днепровскую воду всё-таки пустят в Крым
09 февраля 2020, 01:09
"Нехватка воды, еды, предприятия умрут": Украинец посулил Крыму упадок уже в этом году
10 февраля 2020, 06:24
Над чем смеялся папа Римский? Зеленский заявил о статусе "президента мира" спустя день после убийства в Донбассе
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
08 февраля 2020, 18:39
"Фашистская авиационная мафия": Израиль пытался повторить "крушение иранского "Боинга" - Баранец
06 февраля 2020, 08:09
Дайджест СМИ: Чехам рассказали неудобную правду о Путине, а США подготовили новую атаку
05 февраля 2020, 18:54
«В колонии был склонен к уединению»: RT выяснил, что убитый уфимцем педофил имел несколько судимостей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.