Минским соглашениям, которые должны были в сравнительно короткие сроки остановить войну на Украине, 5 лет. И сегодня, и в прошлом году, и ещё раньше мы вынуждены наблюдать, как Киев саботирует исполнение пунктов договорённостей, а ряд стран Запада используют конфликт на Украине в качестве собственного политического инструмента. В юбилейную дату - к сожалению, больше печальную - корреспондент Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов вспомнил, какоим был этот день - 12 февраля - ровно пятилетку тому назад.

Смирнов приводит в личном телеграм-канале "Пул №3" знаковую цитату президента России Владимира Путина.

"Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном", - сказал Путин, описывая "ночь в Минске".

Надо сказать, накануне президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью дал понять, что ничего в политике Киева в вопросе Донбасса не меняется. Он декларативно заявил, что хочет окончания боевых действий, однако постарался дистанцироваться от Минских договорённостей.