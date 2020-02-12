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"Не самая лучшая ночь в моей жизни": Знаковую цитату Путина о Минских соглашениях вспомнил Смирнов
12 февраля 2020, 16:54 • 42 • Политика
Журналист Дмитрий Смирнов в пятилетие подписания Минских соглашений вспомнил знаковую цитату Владимира Путина, прозвучавшую утром 12 февраля. "Не самая лучшая ночь в моей жизни", - сказал президент.
Минским соглашениям, которые должны были в сравнительно короткие сроки остановить войну на Украине, 5 лет. И сегодня, и в прошлом году, и ещё раньше мы вынуждены наблюдать, как Киев саботирует исполнение пунктов договорённостей, а ряд стран Запада используют конфликт на Украине в качестве собственного политического инструмента. В юбилейную дату - к сожалению, больше печальную - корреспондент Кремлёвского пула Дмитрий Смирнов вспомнил, какоим был этот день - 12 февраля - ровно пятилетку тому назад.
Смирнов приводит в личном телеграм-канале "Пул №3" знаковую цитату президента России Владимира Путина.
"Это не самая лучшая ночь в моей жизни, но утро, на мой взгляд, доброе, потому что, несмотря на все сложности переговорного процесса, нам удалось договориться о главном", - сказал Путин, описывая "ночь в Минске".
Надо сказать, накануне президент Украины Владимир Зеленский в большом интервью дал понять, что ничего в политике Киева в вопросе Донбасса не меняется. Он декларативно заявил, что хочет окончания боевых действий, однако постарался дистанцироваться от Минских договорённостей.
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