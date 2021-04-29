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"Не с Зеленским же обсуждать": Военкор о желании Байдена договориться с Путиным об Украине

29 апреля 2021, 02:20  •  52 • Политика
Байден на встрече с Путиным намеревается обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины. "Не с Зеленским же её обсуждать, в самом деле", - комментирует военкор Александр Коц.
Президент США Джо Байден намерен на готовящейся встрече обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию с Украиной. Многозначительное заявление прокомментировал военкор Александр Коц.
Планами американского лидера на переговоры с президентом России поделился помощник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден хочет обсудить с Путиным целый спектр вопросов русско-американских отношений, в том числе суверенитет и территориальную целостность Украины.
Не с Зеленским же её обсуждать, в самом деле,
- ёмко оценил ситуацию Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.
Украину давно уже все обсуждают без Украины, она предмет обсуждения, а не субъект переговоров, всё правильно,
- пишет в комментариях Olga Korolyek.
С хозяином говорить надо, а с холопом, к тому же и клоуном несмешным, о чём же разговаривать?
- добавляет Джо.
Напомним, что встреча президентов США и России всё ещё находится под вопросом. Вашингтон продолжает сыпать санкциями и обвинениями в адрес Москвы, что сильно снижает желание общаться.

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