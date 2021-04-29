"Не с Зеленским же обсуждать": Военкор о желании Байдена договориться с Путиным об Украине

Байден на встрече с Путиным намеревается обсудить в том числе ситуацию вокруг Украины. "Не с Зеленским же её обсуждать, в самом деле", - комментирует военкор Александр Коц.

Президент США Джо Байден намерен на готовящейся встрече обсудить с главой России Владимиром Путиным ситуацию с Украиной. Многозначительное заявление прокомментировал военкор Александр Коц.

Планами американского лидера на переговоры с президентом России поделился помощник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, Байден хочет обсудить с Путиным целый спектр вопросов русско-американских отношений, в том числе суверенитет и территориальную целостность Украины.

Не с Зеленским же её обсуждать, в самом деле,

- ёмко оценил ситуацию Александр Коц в своём Telegram-канале Kotsnews.

Украину давно уже все обсуждают без Украины, она предмет обсуждения, а не субъект переговоров, всё правильно,

- пишет в комментариях Olga Korolyek.

С хозяином говорить надо, а с холопом, к тому же и клоуном несмешным, о чём же разговаривать?

- добавляет Джо.

Напомним, что встреча президентов США и России всё ещё находится под вопросом. Вашингтон продолжает сыпать санкциями и обвинениями в адрес Москвы, что сильно снижает желание общаться.