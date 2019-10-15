"Не рыбу, а удочку": Жириновский раскритиковал Нобелевскую премию за борьбу с бедностью

"Они доказали, что материальная помощь бедным не выводит их из состояния бедности. Мы и так знали о том, что голодному человеку надо дать не рыбу, а удочку", - подчеркнул политик.

Как стало известно, эксперименты Кремера наглядно показали, что обеспечение школ учебниками не поможет детям узнать больше. Чтобы повысить уровень образования, нужно улучшать качество преподавания и развивать индивидуальные подходы к ученикам, при этом помощь отстающим учениям повышала общий уровень образования.

Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института (MIT) вели схожие исследования в Индии. По мнению ученых, первоочередная задача правительств бедных стран, выяснили ученые, заключается в максимальном облегчении малоимущим доступа к профилактическому медицинскому обслуживанию.

По данным Росстата, на данный момент в России за чертой бедности находятся 19,8 млн человек - 13,5% от всего населения. Снизить к 2024 году уровень бедности до 6,6% - одна из национальных целей развития страны, которая зафиксирована в указе президента РФ Владимира Путина.