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"Не рыбу, а удочку": Жириновский раскритиковал Нобелевскую премию за борьбу с бедностью

15 октября 2019, 20:54  •  64 • Политика
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал вручение Нобелевской премию по экономике в 2019 году за вклад в борьбу с нищетой трем ученым, которыми стали Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер. По его словам, нобелевским лауреатам-экономистам дали миллионы евро за "открытие" факта, который уже давно всем известен.
"Они доказали, что материальная помощь бедным не выводит их из состояния бедности. Мы и так знали о том, что голодному человеку надо дать не рыбу, а удочку", - подчеркнул политик.
Как стало известно, эксперименты Кремера наглядно показали, что обеспечение школ учебниками не поможет детям узнать больше. Чтобы повысить уровень образования, нужно улучшать качество преподавания и развивать индивидуальные подходы к ученикам, при этом помощь отстающим учениям повышала общий уровень образования.
Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института (MIT) вели схожие исследования в Индии. По мнению ученых, первоочередная задача правительств бедных стран, выяснили ученые, заключается в максимальном облегчении малоимущим доступа к профилактическому медицинскому обслуживанию.
По данным Росстата, на данный момент в России за чертой бедности находятся 19,8 млн человек - 13,5% от всего населения. Снизить к 2024 году уровень бедности до 6,6% - одна из национальных целей развития страны, которая зафиксирована в указе президента РФ Владимира Путина.

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