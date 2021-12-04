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"Не Россия": Псаки напомнила, кто решает вопрос о вступлении Украины в НАТО

04 декабря 2021, 02:50  •  98 • Политика
В Белом доме прокомментировали заявления о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на очередном брифинге высказалась относительно обеспокоенности России в связи с тем, что Украина может вступить в НАТО. Москва настаивает на предоставлении гарантии о нерасширении альянса в сторону границ России.
"Члены НАТО решают, кого сделать членом альянса, а не Россия", - сказала Псаки, отвечая на вопрос представителя прессы по данной теме. Она призвала не забывать, от какой страны исходят провокации. По её словам, это "не Соединённые Штаты и не Украина".
Вопрос на брифинге был вызван словами официального представителя МИД Марии Захаровой, которая 2 декабря заявила, что вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО) станет для России своего рода "красной линией".
Ранее президент Владимир Путин призвал западных коллег из НАТО к переговорам касательно предоставления России "гарантий безопасности" на долгосрочной основе. Глава Кремля отметил, что в диалоге с Западом будет настаивать на договорённостях, по которым станет невозможным как продвижение НАТО на восток, так и появление систем оружия в непосредственной близости от границ с Россией. Путин тогда подчеркнул, что речь должна идти именно о юридических гарантиях, а не устных договорённостях, поскольку ранее они не выполнялись.

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