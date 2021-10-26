"Не Россия и не "зелёные человечки": Институт глобализации Польши назвал виновника кризиса в ЕС

Институт глобализации Польши заявил, что это ЕС спровоцировал подорожание газа в Европе. "Не Россия, не "зелёные человечки", а официальные лица Брюсселя, которые годами пытаются навязать экологическую революцию всему миру", - подчеркнул директор института.

Вина за газовый кризис в Европе лежит на властях ЕС. С таким заявлением выступил директор Института глобализации Польши Томаш Телук в своей персональной колонке.

Речь идёт о значительном росте цен на "голубое топливо" в 2021 году. Увеличение стоимости газа продолжается до сих пор, и конца кризису пока не видно. Часть политиков Европы поспешили обвинить в этом Россию.

Не Россия, не "зелёные человечки", а официальные лица Брюсселя, которые годами пытаются навязать экологическую революцию всему миру,

- приводит Nation News ответ польского эксперта.

Томаш Телук напомнил, что это власти ЕС подписали сначала Киотский протокол, а затем Парижское соглашение. Эти соглашения вынуждают страны Европы закрывать угольные шахты и электростанции. Однако "зелёные" технологии генерации электроэнергии при нынешнем развитии технологий настолько неэффективны и прежде всего нестабильны, что не могут удовлетворить растущий спрос.

В итоге политика Европейского союза привела к ситуации, когда цены на энергоносители продолжают расти, будут расти, а энергия скоро станет дефицитной,

- подытожил специалист.