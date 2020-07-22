"Не рисковать жизнью": Зеленский цинично оправдал свою "победу" над террористом

В интервью "Украинской правде" Зеленский рассказал о том, что говорил с террористом, захватившим автобус в Луцке, 7-10 минут.

"Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит несколько наших людей", - сказал он.

По словам Зеленского, он попросил террориста отпустить беременную женщину и ребёнка.

Он отметил, что был договор о том, что сначала террорист отпустить первых трёх человек, после этого Зеленский в Facebook прорекламирует фильм "Земляне", затем тот отпустит остальных. Зеленский прорекламировал фильм, после этого заложники были отпущены.

"Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", - сказал Зеленский.

Ранее украинские журналисты буквально "уничтожили" Зеленского-спасителя острыми вопросами после "показательной" операции в Луцке. Отмечается, что превозношение украинского президента после разговора с террористом просто "поражает своим цинизмом".

В частности, журналисты украинского издания "Страна" в официальном Telegram-канале "Политика страны" прокомментировали разгоняемый сторонниками Зеленского тезис о том, что "в данной ситуации президент показал, что человеческие жизни для него превыше всего".

Они отметили, что такой тезис просто "поражает своим цинизмом". После этого они буквально завалили президента Украины острыми и неудобными вопросами.