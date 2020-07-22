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"Не рисковать жизнью": Зеленский цинично оправдал свою "победу" над террористом

22 июля 2020, 18:05  •  53 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский цинично оправдал свою "победу" над террористом в Луцке. По словам президента страны, продолжающей ежедневно расправляться с жителями Донбасса всего лишь за разговор на русском языке, он не намерен "рисковать жизнью хотя бы одного человека".
В интервью "Украинской правде" Зеленский рассказал о том, что говорил с террористом, захватившим автобус в Луцке, 7-10 минут.
"Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит несколько наших людей", - сказал он.
По словам Зеленского, он попросил террориста отпустить беременную женщину и ребёнка.
Он отметил, что был договор о том, что сначала террорист отпустить первых трёх человек, после этого Зеленский в Facebook прорекламирует фильм "Земляне", затем тот отпустит остальных. Зеленский прорекламировал фильм, после этого заложники были отпущены.
"Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить", - сказал Зеленский.
Ранее украинские журналисты буквально "уничтожили" Зеленского-спасителя острыми вопросами после "показательной" операции в Луцке. Отмечается, что превозношение украинского президента после разговора с террористом просто "поражает своим цинизмом".
В частности, журналисты украинского издания "Страна" в официальном Telegram-канале "Политика страны" прокомментировали разгоняемый сторонниками Зеленского тезис о том, что "в данной ситуации президент показал, что человеческие жизни для него превыше всего".
Они отметили, что такой тезис просто "поражает своим цинизмом". После этого они буквально завалили президента Украины острыми и неудобными вопросами.

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