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"Не решать - манипулировать": Пронько раскрыл простую схему противников "налога для богатых"

18 июня 2020, 18:00  •  120 • Политика
Экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько раскрыл простую схему противников "налога для богатых". Он отметил, что в проблеме социального неравенства "чиновники и толстосумы с придворными СМИ готовы не решать её, а манипулировать сознанием людей".
В частности, он объяснил, что сейчас в некоторых СМИ происходит откровенная манипуляция общественным мнением.
"Дескать, новый повышенный НДФЛ ударит по "среднему классу", сообщают источники в правительстве и близкие к ним СМИ. Это ложь!" - написал Пронько на своей странице в Facebook.
Он объяснил, что подобными выпадами специально уводится дискуссия с темы социальной справедливости, когда богатые должны платить больше бедных. Он отметил, что благодаря медиа богатых убрали из-под удара и начали истерику по поводу "среднего класса", который составляет 4% населения страны.
"Более того, вброшена сумма в 2 тысячи евро. Откуда она взялась? Мы теперь живем в зоне евро? Те, кто вбросил эту информацию, манипулируют сознанием людей", - добавил Пронько, отметив, что в то же время умалчивается тот факт, что покупательная способность у евро в России, Германии или Испании разная.
"Не сообщают они и том, что данное повышение НДФЛ (от суммы более 2-3 млн рублей в год; ключевое слово "БОЛЕЕ"!) коснется только 4% населения страны", - подчеркнул Пронько.
Он отметил, что в России остро стоит вопрос социальной справедливости.
"Но, по всей видимости, чиновники и толстосумы с придворными СМИ готовы не решать её, а манипулировать сознанием людей", - констатировал эксперт.
Фото: Скриншот Facebook/Юрий Пронько

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