"Не решать - манипулировать": Пронько раскрыл простую схему противников "налога для богатых"

В частности, он объяснил, что сейчас в некоторых СМИ происходит откровенная манипуляция общественным мнением.

"Дескать, новый повышенный НДФЛ ударит по "среднему классу", сообщают источники в правительстве и близкие к ним СМИ. Это ложь!" - написал Пронько на своей странице в Facebook.

Он объяснил, что подобными выпадами специально уводится дискуссия с темы социальной справедливости, когда богатые должны платить больше бедных. Он отметил, что благодаря медиа богатых убрали из-под удара и начали истерику по поводу "среднего класса", который составляет 4% населения страны.

"Более того, вброшена сумма в 2 тысячи евро. Откуда она взялась? Мы теперь живем в зоне евро? Те, кто вбросил эту информацию, манипулируют сознанием людей", - добавил Пронько, отметив, что в то же время умалчивается тот факт, что покупательная способность у евро в России, Германии или Испании разная.

"Не сообщают они и том, что данное повышение НДФЛ (от суммы более 2-3 млн рублей в год; ключевое слово "БОЛЕЕ"!) коснется только 4% населения страны", - подчеркнул Пронько.

Он отметил, что в России остро стоит вопрос социальной справедливости.

"Но, по всей видимости, чиновники и толстосумы с придворными СМИ готовы не решать её, а манипулировать сознанием людей", - констатировал эксперт.

Фото: Скриншот Facebook/Юрий Пронько