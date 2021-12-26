"Не разрушать Россию", "Забрать Киев" и "Сажать пожизненно" - акценты из Чечни

Лидер Чечни Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном высказался по ряду важных тем.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что для СМИ-иноагентов следует ввести уголовную ответственность. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Грозном. По мнению политика, сотрудники СМИ, признанных иноагентами, должны в полной мере нести ответственность за свою деятельность.

"Этих продажных иностранных агентов нужно сажать пожизненно за предательство", - жёстко заявил Кадыров. Или, добавил он, получающих гонорары за рубежом нужно туда и выгонять.

О Сокурове

Не преминул Кадыров напомнить о недавней заочной стычке с режиссёром Александром Сокуровым. Последний на встрече президента с членами СПЧ дискутировал об устройстве России. На этот спор глава Чечни отреагировал жёстко. Он подчеркнул, что Чечня - это регион России, и призвал дать правовую оценку словам режиссёра.

На пресс-конференции Кадыров заметил, что режиссёр своими высказываниями хотел разжечь конфликт на Северном Кавказе, но такого никто не допустит.

"Такие, как Сокуров, создавали инциденты внутри государства, - заметил политик. - Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, победить нельзя, а изнутри можно развалить наше государство".

Отметим, что сам режиссёр не стал комментировать очередной выпад в свою сторону. По его словам, возвращаться к этой теме неправильно, передаёт "РИА Новости".

"Взять Киев"

Кроме того, на пресс-конференции в Грозном Кадыров высказался и по международной тематике. В частности, заявил он, если бы был дан приказ присоединить Украину, то всё было бы исполнено.

Кадыров пояснил, что и раньше озвучивал такую идею. "Украинцы - это наш народ, это наша территория, - заявил политик во время общения с журналистами. - Я и после Крыма говорил: "Надо забрать Киев".

В противном случае, указал он, Украина останется лишь плацдармом для западного военного контингента.

"Если будет существовать Киев, для Запада будет место, чтобы ставить там свои военные базы и диктовать свои условия нашему государству. Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы, пехота, готовы выехать и выполнить приказ, абсолютно без проблем", - подчеркнул Кадыров.