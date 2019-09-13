"Не размещаем и не планируем": В Минобороны ответили на заявление НАТО о "российских ракетах в Европе"

У России нет планов развертывания ранее запрещенных ракет не только в Европе, но и в любом другом регионе мира ровно до тех пор, пока такие шаги не предпримет американская сторона.

В оборонном ведомстве еще раз напомнили, что за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности несут ответственность именно Соединенные Штаты, которые первые заявили о выходе из ДРСМД. И это сразу создало серьезные риски для международной безопасности.

"Факт испытания США 18 августа 2019 года ракеты с помощью универсальной пусковой установки Мк-41, используемой в американской системе ПРО в Румынии и Польше, подтвердил справедливость российских претензий в адрес Белого дома о возможности их применения для пуска наземных ракет средней и меньшей дальности", - отметили в ведомстве.

Кроме того, еще в то время, когда сам Договор был действующим, американские военные вели разработку ракеты наземного базирования, при этом дальность ее противоречила установкам ДРСМД. А к тому моменту, как Вашингтон заявил о своем выходе из Договора, ракеты полным ходом готовилась к испытаниям, заявили в Минобороны.

Таким образом, бездоказательные обвинения о нарушении Россией ДРСМД, выдвигаемые США, изначально были лишь предлогом для выхода американцев из Договора.

"Теперь это очевидно"

Выступая в конце августа на заседании Совбеза ООН, исполняющий обязанности постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что базирующиеся в Румынии пусковые установки США МК-41 без труда могут быть переделаны под запуск Tomahawk.

Дипломат напомнил о том, что это было ясно уже тогда, когда первая из них только была развернута на румынской территории. При этом, отметил Полянский, такое переоборудование ранее попадало под запрет Договора о ликвидации РСМД.

"Мы сразу же обратили на это внимание. Сейчас совершенно очевидно, что мы были правы", - сказал российский дипломат.

Российский дипломат отметил, что почти моментально, с первого дня с момента выхода из ДРСМД, от американцев стали звучать угрозы и заявления. В частности, в начале августа глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что у американцев вскоре будет возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования в течение нескольких месяцев.

За столь короткий срок это невозможно, констатировал Полянский. Он подчеркнул, что сколько бы западные политики ни твердили мантру о вине России, последние шаги Вашингтона свидетельствуют об обратном.

"Америка разочаровала Россию"

Как сообщалось, 19 августа, спустя немногим более двух недель после того, как ДРСМД официально прекратил своё существование, произошло то, о чем говорили многие эксперты: Соединенные Штаты провели у побережья Калифорнии испытание крылатой ракеты Tomahawk дальностью более 500 километров.

До 2 августа такие испытания были запрещены. В этот раз Пентагон не только не стал делать из этого секрета, а наоборот – выпустил специальное заявление по этому поводу, сообщив, что испытывалась "условно боевая", то есть, не оснащенная ядерным зарядом.

Президент Владимир Путин прокомментировал испытания США новой ракеты, отметив, что "Россия разочарована". По словам российского лидера, Вашингтон намеренно вышел из ДРСМД, чтобы испытать новое оружие, что способствует обострению ситуации в мире.

"Слишком быстро американцы испытали это ракету - слишком быстро после объявления о выходе из договора", - отметил президент, подчеркнув, что спешка американцев даёт основания считать, что работа над ракетой и её приземлением началась задолго до выхода из договора.

ДРСМД "похоронили", Пентагон готовит к испытаниям

Уже до конца текущего года Вашингтон планирует провести испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности. Еще недавно это было невозможно сделать из-за действия Договора о ликвидации РСМД. Кроме того, в начале следующего десятилетия Пентагон планирует осуществить развертывание подобных ракет, "если добьется определенного прогресса".

Запланированные испытания баллистической ракеты подтвердил в ходе конференции, организованной еженедельником Defence News, первый заместитель помощника главы Пентагона по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер, отвечая на соответствующий вопрос. При этом военный чиновник не стал называть ракету, которая пройдет испытания.

В ходе конференции и.о. министра армии Райн Маккарти добавил, что новые высокоточные ракеты, а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, еще недавно запрещенные ДРСМД, планируется развернуть с начала 2020-х годов.

"Над головой будет висеть ядерное оружие"

Президент России Владимир Путин на форуме ВЭФ напомнил о том, какую глобальную угрозу провоцируют США своими последними шагами. В том числе о создании Космического командования.

"Представьте над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них будет постоянно висеть какое-то оружие. Может быть, и ядерное,- предложил поразмыслить присутствующим на ВЭФ Путин, отвечая на вопрос ведущего. - Подлетное время будет маленькое".

Глава государства также сообщил, что предлагал Вашингтону покупать у России гиперзвуковое оружие. Но американцы от покупки отказались. Пока же подобный вид вооружения, как напомнил Путин, есть только у нашей страны. "Ни у одной страны мира нет", - подчеркнул президент России.

Кроме того, глава государства также напомнил, что наша страна готова к диалогу, к дискуссии. "Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - резюмировал Путин.