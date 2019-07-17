"Не расслабляться, а дать отпор" - немецкое издание напугало читателей "российской агрессией"

Рейнхард Везер, автор материала, опубликованного в Frankfurter Allgemeine, пытается убедить своих читателей в том, что Россия "не станет отказываться от своей новой ракеты". А между тем она может "принести атомные бомбы в любую европейскую столицу", нагнетает Везер.

Действие российско-американского соглашения СНВ-3 заканчивается в 2021 году, и его продление теперь под вопросом. А виноваты в этом действия России и "иррациональность поведения" президента США. Так что, продолжает Везер, сейчас речь идёт уже не столько о спасении этого договора, сколько о том, "что будет происходить после того, как он закончится". Шансы на его продление слабые, говорится в материале немецкого издания.

Для европейцев должно быть более важным, как на ухудшение безопасности на континенте отреагирует НАТО, пишет Везер. При этом он уверен в том, что "российский удар" Европе не грозит: "ядерное устрашение" в виде новых российских ракет "уже и так работает".

Кроме того, продолжает немецкий журналист, новым вооружением Москва "прикрывает гибридные атаки на страны постсоветского пространства".

Заканчивает свой материал журналист призовом к Западу "должным образом противодействовать "российской агрессии". Для этого НАТО следует реагировать быстро и чётко, а также укреплять не входящие в альянс Грузию и Украину, а не ослаблять их с помощью совместных с Россией проектов, например "Северного потока - 2".

Ранее издание Die Welt выпустило статью под заголовком "Россия готовится к региональным войнам в Европе". Автор публикации со ссылкой на доклад экспертов - генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генсека НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности Кильского университета Йоахима Краузе сообщает, что наша страна якобы продолжает вооружаться "запрещёнными" баллистическими ракетами.

Браус же и вовсе заявлял о том, что Россия, мол, может нанести "неожиданный удар" по Европе, который будет подкреплён угрозой ядерного взрыва.

Тема "российской угрозы" - излюбленный конёк западных политиков и высокопоставленных военных, несмотря на то что Москва постоянно отвечала на все эти обвинения, что никогда не собирается ни на кого нападать. По словам главы МИД Лаврова, об отсутствии таких планов у России в альянсе прекрасно осведомлены, тем не менее используют заявления об "угрозе" для того, чтобы продолжать размещать у российских границ свою технику и батальоны.