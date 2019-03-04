"Не рассчитали дозу": Отравление в Солсбери могло быть спектаклем со Скрипалем в главной роли - эксперт

Как считает заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин, инцидент с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери мог быть организованным Лондоном спектаклем, в котором главная роль отводилась самому шпиону. Однако в итоге британская сторона "не рассчитала дозу" яда.

Британские власти могли заявить шпиону Сергею Скрипалю о том, что с ним будет разыгран "небольшой инцидент", но в итоге просчитались с дозой отравляющего вещества. Такую версию Царьграду выдвинул заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин.

Напомним, ранее сын Дон Стерджес, скончавшейся летом 2018 года после отравления тем же ядом, что и Сергей Скрипаль, заподозрил британские власти в предательстве. Он даже написал письмо президенту России Владимиру Путину, призвав Москву разрешить Лондону допросить граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские правоохранители подозревают в причастности к инциденту в Солсбери.

Комментируя ситуацию, Платошкин заявил, что на месте британца он подал бы в суд на британское правительство за сокрытие данных об убийстве матери. Таким же образом стоит поступить и российским властям, которые Лондон обвинил в совершении особо тяжкого преступления, не предоставив убедительных доказательств.

"По моему убеждению, Скрипалю заявили, что с ним будет разыгран такой небольшой инцидент и ему там что-нибудь подмешают, ему станет чуть-чуть плохо, а затем его торжественно спасут - и он на пресс-конференции все заявит. То ли они просчитались с дозой, то ли решили его вообще убить. И он выжил совершенно случайно и только потому, что рядом со скамейкой, где их нашли, оказался врач из Портон-Дауна", - предположил эксперт.

Тем временем в пресс-службе посольства Великобритании в Лондоне заявили, что британские власти могли лишить возможности свободно передвигаться Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которых отравили в марте 2018 года в Солсбери.

Ранее британские СМИ сообщили о том, что представители Министерства обороны Соединенного Королевства возложили цветы к могиле Людмилы Скрипаль - жены отравленного бывшего офицера ГРУ. Источники издания Daily Mirror уточнили, что сам Скрипаль и его дочь не могут самостоятельно почтить память родственников.

Комментируя ситуацию, российские дипломаты не исключили, что между этим событием и публикациями об ухудшении здоровья отравленного шпиона имеется связь.

"Скрипали лишены возможности свободно передвигаться, находятся под полным контролем британских спецслужб, а возможно, уже и вывезены из Великобритании", - допустили в посольстве.