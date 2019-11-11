"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"

Новейшая русская разработка - истребитель нового поколения Су-57 значительно уступает в техническом плане старенькому американскому F-35, заявили недавно западные СМИ.

Независимый американский эксперт Джон Сэймс возразил. По его словам, чтобы делать такие выводы, необходимо хотя бы знать характеристики истребителя, а "русские держат их в тайне".

Он напомнил, что прошлое поколение истребителей было способно выбирать и поражать сразу несколько целей. По его мнению, новая модель "точно не может быть хуже".

Сэймс уверен, что русские инженеры пока не раскрывают всех карт новой разработки, и делают правильно.

"Этот факт сильно злит западные страны и США в том числе, ведь кто-то создал что-то лучше их и не желает делиться деталями", - цитирует эксперта канал в "Яндекс.Дзен" "Политика Сегодня".

По его словам, наверняка Су-57 способен полностью брать на себя управление полетом и выполнение задач, что означает, что пилот, вероятно, и не нужен.