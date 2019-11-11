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"Не раскрывают карт, и правильно": Американский эксперт о том, какую правду про Су-57 "русские держат в тайне"

11 ноября 2019, 15:39  •  223 • Политика
Вокруг истребителя нового поколения Су-57 ходит немало слухов. Страны Запада уже успели раскритиковать самолёт, хотя оснований у них для этого, по сути, не было - характеристики самолёта держатся в тайне. Американский эксперт предположил, что именно "скрывают русские", добавив, что "правильно делают".
Новейшая русская разработка - истребитель нового поколения Су-57 значительно уступает в техническом плане старенькому американскому F-35, заявили недавно западные СМИ.
Независимый американский эксперт Джон Сэймс возразил. По его словам, чтобы делать такие выводы, необходимо хотя бы знать характеристики истребителя, а "русские держат их в тайне".
Он напомнил, что прошлое поколение истребителей было способно выбирать и поражать сразу несколько целей. По его мнению, новая модель "точно не может быть хуже".
Сэймс уверен, что русские инженеры пока не раскрывают всех карт новой разработки, и делают правильно.
"Этот факт сильно злит западные страны и США в том числе, ведь кто-то создал что-то лучше их и не желает делиться деталями", - цитирует эксперта канал в "Яндекс.Дзен" "Политика Сегодня".
По его словам, наверняка Су-57 способен полностью брать на себя управление полетом и выполнение задач, что означает, что пилот, вероятно, и не нужен.

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