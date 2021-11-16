Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Русский палач» оказался украинским агентом
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
Нацист признал Украину Россией
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Главная / Политика

"Не радуйтесь сильно": Климкин нашёл "троянского коня" в "победе" над "Северным потоком - 2"

16 ноября 2021, 18:50  •  286 • Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин нашёл "троянского коня" в, казалось бы, победном для Киева решении Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока - 2". "Не радуйтесь сильно", - предупредил он соотечественников.
Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока - 2". Было решено создать немецкую "дочку" Nord Stream 2 AG и сертифицировать уже её в качестве оператора.
Многие на Украине восприняли это как победу, но Климкин считает, что принятое BNA решение будет лишь на руку Москве. Ведь если СП-2 будет управлять немецкая компания, то никаких проблем с европейским законодательством у неё не будет, а в Киеве очень надеялись, что Евросоюз "зарубит" проект из-за несоответствия своим стандартам.
Прекращение сертификации не должно нас сильно радовать. Скорее наоборот, ведь создаётся отдельная компания, отвечающая за часть "Северного потока - 2" на немецкой территории. Там будут в полном объёме действовать законы ЕС,
- отметил бывший министр.
Он предположил, что Россия и Германия тайно заключили сделку друг с другом, не учитывая интересов Украины. Климкин призвал главного союзника Украины в борьбе с "Северным потоком - 2" - Польшу - обратиться в Европейский суд, чтобы не допустить создания немецкого оператора СП-2.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





286
Источник
Похожие новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
16 ноября 2021, 05:25
Шукшина показала выступление депутата о засекреченных контрактах производителей вакцин
16 ноября 2021, 07:10
Украина получила от Путина "приз за несговорчивость"
16 ноября 2021, 03:40
Как Украина переживёт зиму: У Киева осталось три варианта - эксперт
16 ноября 2021, 14:45
Россия рассекретила космические испытания США после скандального заявления Госдепа
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2021, 23:05
Переброску американских военных на Украину раскрыли случайной фразой
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
10 ноября 2021, 14:40
"Горячий" инсайд из Донбасса подтвердили источники: "Зеленский решится на вторжение"
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
10 ноября 2021, 14:40
Политолог заявил об угрозе международного скандала из-за замерзающей Украины
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.