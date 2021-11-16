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"Не радуйтесь сильно": Климкин нашёл "троянского коня" в "победе" над "Северным потоком - 2"
16 ноября 2021, 18:50 • 286 • Политика
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин нашёл "троянского коня" в, казалось бы, победном для Киева решении Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока - 2". "Не радуйтесь сильно", - предупредил он соотечественников.
Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока - 2". Было решено создать немецкую "дочку" Nord Stream 2 AG и сертифицировать уже её в качестве оператора.
Многие на Украине восприняли это как победу, но Климкин считает, что принятое BNA решение будет лишь на руку Москве. Ведь если СП-2 будет управлять немецкая компания, то никаких проблем с европейским законодательством у неё не будет, а в Киеве очень надеялись, что Евросоюз "зарубит" проект из-за несоответствия своим стандартам.
- отметил бывший министр.
Он предположил, что Россия и Германия тайно заключили сделку друг с другом, не учитывая интересов Украины. Климкин призвал главного союзника Украины в борьбе с "Северным потоком - 2" - Польшу - обратиться в Европейский суд, чтобы не допустить создания немецкого оператора СП-2.
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