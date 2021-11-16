"Не радуйтесь сильно": Климкин нашёл "троянского коня" в "победе" над "Северным потоком - 2"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин нашёл "троянского коня" в, казалось бы, победном для Киева решении Германии приостановить сертификацию оператора "Северного потока - 2". "Не радуйтесь сильно", - предупредил он соотечественников.

Федеральное сетевое ведомство Германии (BNA) приостановило сертификацию компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора "Северного потока - 2". Было решено создать немецкую "дочку" Nord Stream 2 AG и сертифицировать уже её в качестве оператора.

Многие на Украине восприняли это как победу, но Климкин считает, что принятое BNA решение будет лишь на руку Москве. Ведь если СП-2 будет управлять немецкая компания, то никаких проблем с европейским законодательством у неё не будет, а в Киеве очень надеялись, что Евросоюз "зарубит" проект из-за несоответствия своим стандартам.

Прекращение сертификации не должно нас сильно радовать. Скорее наоборот, ведь создаётся отдельная компания, отвечающая за часть "Северного потока - 2" на немецкой территории. Там будут в полном объёме действовать законы ЕС,

- отметил бывший министр.

Он предположил, что Россия и Германия тайно заключили сделку друг с другом, не учитывая интересов Украины. Климкин призвал главного союзника Украины в борьбе с "Северным потоком - 2" - Польшу - обратиться в Европейский суд, чтобы не допустить создания немецкого оператора СП-2.