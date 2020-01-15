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"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицированы
15 января 2020, 02:54 • 58 • Политика
В Казахстане установили принадлежность странных обломков ракеты. Они принадлежат не снаряду "Искандер-М", а геофизической ракете, предназначенной для исследования верхних слоёв атмосферы, заявили в Минобороны Казахстана.
В Казахстане идентифицировали обломки ракеты, упавшие в Актюбинской области 9 января. Оказалось, что они являются частью геофизической ракеты, предназначенной для исследования верхних слоёв атмосферы, и не имеют отношения к российскому вооружению "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.
О падении обломков на территории Казахстана стало известно 12 января. Их фото разместили в социальной сети Twitter, заявив, что они якобы принадлежат ракете "Искандер-М", выпущенной с российской стороны.
Также отмечается, что обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области, а их радиационное излучение не превышает естественный фон.
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