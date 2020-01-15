"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицированы

В Казахстане идентифицировали обломки ракеты, упавшие в Актюбинской области 9 января. Оказалось, что они являются частью геофизической ракеты, предназначенной для исследования верхних слоёв атмосферы, и не имеют отношения к российскому вооружению "Искандер-М". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана.

О падении обломков на территории Казахстана стало известно 12 января. Их фото разместили в социальной сети Twitter, заявив, что они якобы принадлежат ракете "Искандер-М", выпущенной с российской стороны.

"Сообщаем, что информация в российских СМИ со ссылкой на социальные сети о том, что обломки принадлежат ракете "Искандер-М", не находит подтверждения", - гласит сообщение.

Также отмечается, что обломки не представляют угрозы ни экологии, ни жителям Актюбинской области, а их радиационное излучение не превышает естественный фон.