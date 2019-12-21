|
"Не пытайтесь замолчать это": Небензя обличил оппонентов Москвы, оставивших сирийцев без гумпомощи
21 декабря 2019, 14:39 • 135 • Политика
Как заявил постпред России в ООН Василий Небензя, из-за козней со стороны оппонентов Москвы по сирийской резолюции мирные жители остались без гумпомощи. “Не пытайтесь замолчать это”, - предупредил дипломат.
В Совбезе ООН развернулась баталия вокруг ситуации в Сирии. Ситуацию прокомментировал постпред России Василий Небензя.
Ранее стало известно о том, что члены СБ ООН отказались поддерживать предложенную Москвой резолюцию по трансграничной доставке гумпомощи в зону конфликта. Непосредственно РФ заблокировала предложенный ФРГ, Бельгией и Кувейтом документ, который не учитывал современные реалии.
Как считает Небензя, в сегодняшней потасовке никто не победил, а проиграли сирийцы, оставшиеся без гумпомощи. Российская сторона была готова продлить действующий механизм, чего нельзя было сказать о её оппонентах.
"Не пытайтесь замолчать это. Поймут ли те сирийцы, которым предназначена гуманитарная помощь, суть наших разногласий?" - приводит слова дипломата Рен-ТВ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
135
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 декабря 2019, 10:54
|
17 декабря 2019, 19:24
|
15 декабря 2019, 12:24
|
14 декабря 2019, 23:24
|
16 декабря 2019, 07:54
|
19 декабря 2019, 03:54
|
16 декабря 2019, 17:39