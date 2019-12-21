"Не пытайтесь замолчать это": Небензя обличил оппонентов Москвы, оставивших сирийцев без гумпомощи

В Совбезе ООН развернулась баталия вокруг ситуации в Сирии. Ситуацию прокомментировал постпред России Василий Небензя.

Ранее стало известно о том, что члены СБ ООН отказались поддерживать предложенную Москвой резолюцию по трансграничной доставке гумпомощи в зону конфликта. Непосредственно РФ заблокировала предложенный ФРГ, Бельгией и Кувейтом документ, который не учитывал современные реалии.

Как считает Небензя, в сегодняшней потасовке никто не победил, а проиграли сирийцы, оставшиеся без гумпомощи. Российская сторона была готова продлить действующий механизм, чего нельзя было сказать о её оппонентах.

"Не пытайтесь замолчать это. Поймут ли те сирийцы, которым предназначена гуманитарная помощь, суть наших разногласий?" - приводит слова дипломата Рен-ТВ.