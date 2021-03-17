"Не пытайтесь искать аргументы": Матвиенко призвала всех смириться с тем, что Крым - это Россия

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех смириться с тем, что Крым - это часть России. "Не пытайтесь искать аргументы", - предупредила она.

Об этом председатель верхней палаты российского парламента заявила, комментируя недавние выпады украинской стороны, сделанные в годовщину крымского референдума. По словам сенатора, нет никаких оснований ставить под сомнение легитимность волеизъявления крымчан.

В составе России Крым защищён. И хочется всем сказать: это навсегда. И не пытайтесь искать какие-то аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление жителей Крыма и Севастополя, - отметила Матвиенко, выступая на пленарном заседании.

Напомним, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крымский референдум соответствует не только международному праву, но и украинским законам, которые позволяют проводить такого рода мероприятия без согласия центральной власти.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании некоей "Крымской платформы" - стратегии по возвращению региона, в которую Киев намерен втянуть западные страны.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Запад де-факто уже признал крымский референдум. Он обратил внимание на европейские санкции против жителей полуострова. Речь фактически идёт о наказании за сделанный в 2014 году судьбоносный выбор. А это значит, что Запад осознаёт факт волеизъявления народа, и ни о какой "аннексии" речи не идёт.