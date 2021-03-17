Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"...
На «оппозиционном» ТВ испугались смелых заявлений украинской актрисы о «мове»
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего н...
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
Главная / Политика

"Не пытайтесь искать аргументы": Матвиенко призвала всех смириться с тем, что Крым - это Россия

17 марта 2021, 14:00  •  151 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех смириться с тем, что Крым - это часть России. "Не пытайтесь искать аргументы", - предупредила она.
Об этом председатель верхней палаты российского парламента заявила, комментируя недавние выпады украинской стороны, сделанные в годовщину крымского референдума. По словам сенатора, нет никаких оснований ставить под сомнение легитимность волеизъявления крымчан.
В составе России Крым защищён. И хочется всем сказать: это навсегда. И не пытайтесь искать какие-то аргументы, чтобы поставить под сомнение волеизъявление жителей Крыма и Севастополя, - отметила Матвиенко, выступая на пленарном заседании.
Напомним, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крымский референдум соответствует не только международному праву, но и украинским законам, которые позволяют проводить такого рода мероприятия без согласия центральной власти.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании некоей "Крымской платформы" - стратегии по возвращению региона, в которую Киев намерен втянуть западные страны.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Запад де-факто уже признал крымский референдум. Он обратил внимание на европейские санкции против жителей полуострова. Речь фактически идёт о наказании за сделанный в 2014 году судьбоносный выбор. А это значит, что Запад осознаёт факт волеизъявления народа, и ни о какой "аннексии" речи не идёт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворота на Украине
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 00:15
Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"
17 марта 2021, 12:10
"Загадочное заявление" расшифровано: США попадут в яму, куда столкнули СССР
17 марта 2021, 02:05
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
17 марта 2021, 12:10
Чем закончится президентство Зеленского: прогноз Вассермана
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 марта 2021, 03:55
В Киеве скандал: украинский "вояка" оказался "девушкой-конфеткой"...
17 марта 2021, 10:20
И после этого Россия виновата? Шойгу почти прямым текстом раскрыл причины госпереворо...
17 марта 2021, 02:05
Что стоит за дерзостью Зеленского: Эксперт раскрыл, почему президент Украины заговори...
17 марта 2021, 05:45
"Россия уже психует": Москве пригрозили непобедимыми украинскими ракетами
17 марта 2021, 03:55
Британский генерал признал провал, сдав США: "Русские над нами смеются"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 марта 2021, 00:25
Психиатрия: На Украине исключили букву «А» из названия Крыма и Одессы
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
16 марта 2021, 03:10
"Контрольный выстрел в СССР": Кедми назвал фамилию убийцы, нажавшего на курок
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
13 марта 2021, 18:20
Детальный план войны в Донбассе расписан: Россию хотят схлестнуть со старым врагом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.