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"Не пытайтесь искать аргументы": Матвиенко призвала всех смириться с тем, что Крым - это Россия
17 марта 2021, 14:00 • 151 • Политика
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала всех смириться с тем, что Крым - это часть России. "Не пытайтесь искать аргументы", - предупредила она.
Об этом председатель верхней палаты российского парламента заявила, комментируя недавние выпады украинской стороны, сделанные в годовщину крымского референдума. По словам сенатора, нет никаких оснований ставить под сомнение легитимность волеизъявления крымчан.
Напомним, что накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что крымский референдум соответствует не только международному праву, но и украинским законам, которые позволяют проводить такого рода мероприятия без согласия центральной власти.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании некоей "Крымской платформы" - стратегии по возвращению региона, в которую Киев намерен втянуть западные страны.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что Запад де-факто уже признал крымский референдум. Он обратил внимание на европейские санкции против жителей полуострова. Речь фактически идёт о наказании за сделанный в 2014 году судьбоносный выбор. А это значит, что Запад осознаёт факт волеизъявления народа, и ни о какой "аннексии" речи не идёт.
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