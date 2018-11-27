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"Не пытали": Одному из украинских моряков оторвало пальцы при захвате ФСБ катера «Бердянск»
27 ноября 2018, 15:09 • 382 • Политика
Военкор Семен Пегов решил опубликовать информацию о том, что одному из раненных при захвате украинских кораблей оторвало пальцы, чтобы потом у него не возникло соблазна рассказывать о «пытках российских чекистов».
В ходе задержания украинских кораблей, нарушивших режим пересечения российской границы и отказывавшихся выходить на связь, сторожевой катер «Изумруд» был вынужден открыть огонь по корпусу украинского БАК «Бердянск». В результате трое украинских моряков были ранены разлетевшимися кусками металлической обшивки, сообщили источники в силовых структурах.
Одному из них оторвало пальцы на руке, другому осколками повредило ногу, в результате чего он получил большую кровопотерю. Однако все раненые были оперативно доставлены в керченскую городскую больницу и прооперированы, подчеркнули источники.
На данный момент моряки находятся под присмотром врачей в травматологическом отделении, реанимации не потребовалось. Кроме того, украинских военных охраняет спецназ Пограничной службы ФСБ.
Об этом рассказал изданию "Лайф" военкор и руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов.
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