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"Не пустой звук": Какие поправки в Конституцию России особенно важны верующим

22 июня 2020, 11:00  •  57 • Политика
В беседе с журналистами представитель Русской Православной Церкви Вахтанг Кипшидзе говорил о поправках в Конституцию России, которые особенно важным верующим - и не только православной части нашего общества.
Заместитель главы синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался о важности поправок в Конституцию России, остановившись на тех, которые особенно важны верующим людям. Он подчеркнул, что главными стали упоминание Бога в основном законе страны и поддержка традиционного брака, союза между мужчиной и женщиной.
Спикер подчеркнул: безусловно, с одной стороны, "религия и личная вера в Бога гораздо шире рамок Конституции, которая есть дело рук человеческих". Но, с другой стороны, закрепление важнейших тезисов в основном законе - "не пустой звук", сказал замглавы синодального отдела Московского Патриархата.
"Как мы все помним, с инициативой внесения упоминания Бога в Конституцию вступил изначально Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - напомнил Вахтанг Кипшидзе. - Эта инициатива была поддержана всем межрелигиозным сообществом России".
Упоминание Господа в Конституции России - это дань уважения сотням тысяч верующих людей нашей страны. И речь идёт не только о православном сообществе, но и обо всех тех, кто стал жертвой богоборческого режима в нашем недавнем прошлом.
По меньшей мере упомянутые поправки в Конституцию России импонируют части общества, ориентированной на духовные и традиционные ценности, "которые в жизни нашего общества связаны с прежде всего Православием, а также другими традиционными религиями нашей страны", сказал Вахтанг Кипшидзе в беседе с газетой "Взгляд".

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