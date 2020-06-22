"Не пустой звук": Какие поправки в Конституцию России особенно важны верующим

Заместитель главы синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказался о важности поправок в Конституцию России, остановившись на тех, которые особенно важны верующим людям. Он подчеркнул, что главными стали упоминание Бога в основном законе страны и поддержка традиционного брака, союза между мужчиной и женщиной.

Спикер подчеркнул: безусловно, с одной стороны, "религия и личная вера в Бога гораздо шире рамок Конституции, которая есть дело рук человеческих". Но, с другой стороны, закрепление важнейших тезисов в основном законе - "не пустой звук", сказал замглавы синодального отдела Московского Патриархата.

"Как мы все помним, с инициативой внесения упоминания Бога в Конституцию вступил изначально Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, - напомнил Вахтанг Кипшидзе. - Эта инициатива была поддержана всем межрелигиозным сообществом России".

Упоминание Господа в Конституции России - это дань уважения сотням тысяч верующих людей нашей страны. И речь идёт не только о православном сообществе, но и обо всех тех, кто стал жертвой богоборческого режима в нашем недавнем прошлом.

По меньшей мере упомянутые поправки в Конституцию России импонируют части общества, ориентированной на духовные и традиционные ценности, "которые в жизни нашего общества связаны с прежде всего Православием, а также другими традиционными религиями нашей страны", сказал Вахтанг Кипшидзе в беседе с газетой "Взгляд".