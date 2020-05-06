Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесское подполье записало видео: «"Вольный город Одесса" объявляет на...
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
Политолог Ищенко рассказал, что ждет Киев после конфликта с Черкассами
Главная / Политика

"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским

06 мая 2020, 03:10  •  17 • Политика
Четвёрка кораблей НАТО "вторглась" в вотчину Северного флота России. Военный обозреватель "КП" считает произошедшее попыткой альянса запугать Россию. "Как кто-то сказал, не пугай ОМОН дубинкой... Так вот и мы, я хочу сказать, что мы уже ритуально относимся к появлению вот таких манёвров, проведению учений и так далее", - отметил эксперт.
Минобороны сообщило, что четыре корабля НАТО "вторглись" в вотчину Северного флота России - акваторию Баренцева моря. На дерзость решились три эсминца США: Donald Cook, Franklin Roosevelt и Porter, а также британский фрегат Kent. Инцидент прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.
Прежде всего он отмечает, что корабли НАТО регулярно "ползают" в морях и океанах, которые окружают Россию. Таким способом они устраивают своеобразное "корабельное давление", появляясь то на южных границах России, то теперь на северных, то на дальневосточных.
При этом эксперт отметил, что речь идёт не только о морально-психологическом давлении, но и о разведке. В НАТО пытаются выяснить, как российские корабли обмениваются информацией друг с другом и берегом. Также в альянсе пытаются определить тактико-технические характеристики российских кораблей.
"Но тем не менее вот это появление в Баренцевом море я, конечно, рассматриваю как некий месседж со стороны НАТО и Соединённых Штатов Америки", - подчеркнул Виктор Баранец в интервью, данном Царьграду.
По его мнению, суть послания заключается в несогласии США с позицией России в Арктике, а также "камень в огород" Северного морского пути. Баранец напомнил, что американцы уже пытались устроить похожую провокацию, отправив свои корабли от Аляски в сторону Северного морского пути, но их тогда вовремя засекли.
"Как кто-то сказал, не пугай ОМОН дубинкой... Так вот и мы, я хочу сказать, что мы уже ритуально относимся к появлению вот таких манёвров, проведению учений и так далее", - подытожил военный обозреватель "КП".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



17
Источник
Похожие новости
05 мая 2020, 21:10
Жириновский заявил о чудовищной потере России: "Это был наш второй Королёв"
05 мая 2020, 21:10
ФБР предупреждает: К власти США придёт Путин
05 мая 2020, 21:10
Пенсия за свой счёт: Блогер обнаружил гениальную схему чиновников
05 мая 2020, 21:10
Эксперт: "Правительство решило на гражданах сэкономить. На самых незащищённых"
05 мая 2020, 23:10
Режим ЧС для Москвы: Военный эксперт дал прогноз о решении Путина
05 мая 2020, 20:10
СМИ сообщили об уходе мэра Нижнего Новгорода в отставку
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 мая 2020, 08:10
Киев начинает «АТО» в Черкассах? В мятежный город направили нацгвардию
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
02 мая 2020, 06:10
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс»
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Гейтсе - Михалков
30 апреля 2020, 01:10
Украинская оппозиция объявила войну американским биолабораториям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.