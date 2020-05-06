"Не пугай ОМОН дубинкой": Баранец расшифровал послание кораблей НАТО русским

Минобороны сообщило, что четыре корабля НАТО "вторглись" в вотчину Северного флота России - акваторию Баренцева моря. На дерзость решились три эсминца США: Donald Cook, Franklin Roosevelt и Porter, а также британский фрегат Kent. Инцидент прокомментировал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец.

Прежде всего он отмечает, что корабли НАТО регулярно "ползают" в морях и океанах, которые окружают Россию. Таким способом они устраивают своеобразное "корабельное давление", появляясь то на южных границах России, то теперь на северных, то на дальневосточных.

При этом эксперт отметил, что речь идёт не только о морально-психологическом давлении, но и о разведке. В НАТО пытаются выяснить, как российские корабли обмениваются информацией друг с другом и берегом. Также в альянсе пытаются определить тактико-технические характеристики российских кораблей.

"Но тем не менее вот это появление в Баренцевом море я, конечно, рассматриваю как некий месседж со стороны НАТО и Соединённых Штатов Америки", - подчеркнул Виктор Баранец в интервью, данном Царьграду.

По его мнению, суть послания заключается в несогласии США с позицией России в Арктике, а также "камень в огород" Северного морского пути. Баранец напомнил, что американцы уже пытались устроить похожую провокацию, отправив свои корабли от Аляски в сторону Северного морского пути, но их тогда вовремя засекли.