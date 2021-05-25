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"Не протянут 4 года": Британцы "попрощались" с США после слов Маска о России

25 мая 2021, 07:15  •  282 • Политика
Британцы "попрощались" с Соединёнными Штатами Америки после слов известного предпринимателя Илона Маска о России. "Мне жаль американцев, потому что ваша прекрасная страна не протянет эти четыре года", - отмечают в сети.
Такую бурную реакцию вызвало заявление Маска на марафоне "Новое знание" о том, что он рассматривает возможность строительства завода Tesla в России. Материал с этим заявлением опубликовал британский таблоид Daily Mail, после чего британцы высказали свою позицию в комментариях к статье.
По словам пользователей, после того как к власти пришёл нынешний президент Джо Байден, "все здравомыслящие американцы покинут страну".
"Мне жаль американцев, потому что ваша прекрасная страна не протянет эти четыре года. Демократы приведут Америку к краху", - пишут комментаторы.
Другие же отметили, что США совсем не ценят Маска.
"Горстка прогрессивных лузеров. Я не удивлюсь, если он просто возьмет и уедет оттуда", - говорится в комментариях.

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