"Не против принести себя в жертву": В США намекнули, какой выбор должны сделать старики из-за COVID-19

Журналистка Юлия Витязева в своем Twitter возмутилась заявлением вице-губернатора Техаса, который заявил, что "многие бабушки и дедушки будут готовы умереть ради спасения американской экономики для своих внуков". Так американскому обществу внушают мысль, что крайние меры можно отменить ради спасения экономики, а жизни пожилых не так важны.

"Уже несколько дней американский общественно-политический истеблишмент доносит до общества мысль о том, что карантинные и другие ограничительные меры, введённые для предотвращения распространения коронавируса, нанесут серьёзный ущерб американской экономике. Сохранение которой ради детей и внуков гораздо важнее жизни стариков. Которые якобы очень даже не против принести себя в жертву", - написала Витязева.

Она напомнила, что Россию часто призывают брать пример с США. Интересно, что думают оппозиционеры в этом случае.

Напомним, до этого к бережному отношению к старикам призвал президент России Владимир Путин. Об этом же на днях говорил и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он попросил пожилых людей оставаться дома и не покидать помещение без крайней надобности. А молодежь призвал помогать одиноким старикам, привозить продукты и помогать оплачивать коммуналку.

"Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения - пожалуйста, относитесь серьёзно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья",- заявил Мишустин на совещании с членами правительства.