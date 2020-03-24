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"Не против принести себя в жертву": В США намекнули, какой выбор должны сделать старики из-за COVID-19

24 марта 2020, 23:35  •  91 • В мире
Вице-губернатор Техаса намекнул, какая судьба уготована старикам из-за пандемии коронавируса. Он заявил, что многие бабушки и дедушки якобы совсем не против "принести себя в жертву" ради спасения американской экономики и будущего детей и внуков. Так американские власти пытаются донести до общества мысль, что чрезвычайными мерами и жизнью пожилых можно пожертвовать.
Журналистка Юлия Витязева в своем Twitter возмутилась заявлением вице-губернатора Техаса, который заявил, что "многие бабушки и дедушки будут готовы умереть ради спасения американской экономики для своих внуков". Так американскому обществу внушают мысль, что крайние меры можно отменить ради спасения экономики, а жизни пожилых не так важны.
"Уже несколько дней американский общественно-политический истеблишмент доносит до общества мысль о том, что карантинные и другие ограничительные меры, введённые для предотвращения распространения коронавируса, нанесут серьёзный ущерб американской экономике. Сохранение которой ради детей и внуков гораздо важнее жизни стариков. Которые якобы очень даже не против принести себя в жертву", - написала Витязева.
Она напомнила, что Россию часто призывают брать пример с США. Интересно, что думают оппозиционеры в этом случае.
Напомним, до этого к бережному отношению к старикам призвал президент России Владимир Путин. Об этом же на днях говорил и премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он попросил пожилых людей оставаться дома и не покидать помещение без крайней надобности. А молодежь призвал помогать одиноким старикам, привозить продукты и помогать оплачивать коммуналку.
"Обращаюсь я сейчас к людям старшего поколения - пожалуйста, относитесь серьёзно к этой информации. Чтобы не заразиться, необходимо стараться оставаться дома, без крайней необходимости не выходить на улицу, не посещать людные места и на время отказаться от прогулок и встреч. Это в первую очередь в интересах вашего здоровья",- заявил Мишустин на совещании с членами правительства.
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