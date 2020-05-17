"Не просто выпихнуть, а продать": Лукашенко спрогнозировал высокий спрос на картошку

Александр Лукашенко на совещании в Витебской области советовал аграриям засеивать поля картофелем. По его словам, в будущем сезоне ожидается высокий спрос на картошку.

"В этом году, по ощущениям, мне кажется, что картофель будет в цене", - рассказал он.

По словам белорусского лидера, вероятнее всего, большой спрос обеспечат соседние страны.

"Москва и Питер всегда покупали у нас и будут покупать. И будут покупать в больших объёмах", - добавил он.

При этом, подчеркнул Лукашенко, важно не только продать, заработав "живую копейку", но продать по хорошей цене.

"Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - указал он.

Отметим, что Белоруссия не стала вводить жёсткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы.