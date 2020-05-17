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"Не просто выпихнуть, а продать": Лукашенко спрогнозировал высокий спрос на картошку
17 мая 2020, 19:55 • 63 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился прогнозом, что картофель будет ходовым товаром в сезоне, и рекомендовал обеспечить его засев. При этом, отметил он, местные производители должны искать наилучшие ценовые условия: "Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу".
Александр Лукашенко на совещании в Витебской области советовал аграриям засеивать поля картофелем. По его словам, в будущем сезоне ожидается высокий спрос на картошку.
"В этом году, по ощущениям, мне кажется, что картофель будет в цене", - рассказал он.
По словам белорусского лидера, вероятнее всего, большой спрос обеспечат соседние страны.
"Москва и Питер всегда покупали у нас и будут покупать. И будут покупать в больших объёмах", - добавил он.
При этом, подчеркнул Лукашенко, важно не только продать, заработав "живую копейку", но продать по хорошей цене.
"Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - указал он.
Отметим, что Белоруссия не стала вводить жёсткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы.
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