Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Чехия снесла памятник Коневу, но взбесилась из-за челябинских вандалов
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истин...
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Россия играет на нервах Цахала? "Завоеватель" уже прибыл в Сирию
Главная / В мире

"Не просто выпихнуть, а продать": Лукашенко спрогнозировал высокий спрос на картошку

17 мая 2020, 19:55  •  63 • В мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился прогнозом, что картофель будет ходовым товаром в сезоне, и рекомендовал обеспечить его засев. При этом, отметил он, местные производители должны искать наилучшие ценовые условия: "Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу".
Александр Лукашенко на совещании в Витебской области советовал аграриям засеивать поля картофелем. По его словам, в будущем сезоне ожидается высокий спрос на картошку.
"В этом году, по ощущениям, мне кажется, что картофель будет в цене", - рассказал он.
По словам белорусского лидера, вероятнее всего, большой спрос обеспечат соседние страны.
"Москва и Питер всегда покупали у нас и будут покупать. И будут покупать в больших объёмах", - добавил он.
При этом, подчеркнул Лукашенко, важно не только продать, заработав "живую копейку", но продать по хорошей цене.
"Главное - продать по хорошей цене, а не просто выпихнуть товар за границу", - указал он.
Отметим, что Белоруссия не стала вводить жёсткие карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в отличие от большинства государств Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
17 мая 2020, 08:55
"Илон Маск - обычный врунишка": Одно фото разоблачило "великого изобретателя"
17 мая 2020, 01:50
Опасная рокировка: почему в США заявили о возможном перемещении ядерного арсенала из Германии в Польшу
17 мая 2020, 12:55
Фонд Гейтсов молчит, а люди умирают: Доктор в США указал на пугающие детали в терапии COVID-19
17 мая 2020, 08:55
Украина пытается купить у США три партии оружия. "Хотят ещё повоевать", - заявил военкор
17 мая 2020, 12:55
Блокировка экономики в условиях COVID-19 – провокация глобального масштаба
17 мая 2020, 08:50
«Создать информационный фон»: почему США и НАТО выражают недовольство присутствием России в Арктике
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 мая 2020, 02:55
По детям ВСУ бьют специально: Экс-атошник сделал сенсационное признание в прямом эфир...
17 мая 2020, 00:55
Двойной удар России при малейшем подозрении: Полковник предложил схему против ядерных...
17 мая 2020, 06:55
Борьба с пандемией на Украине шокировала американских журналистов
17 мая 2020, 08:55
Берлин согласен решить проблему Донбасса с РФ, но без Украины
17 мая 2020, 04:55
США готовят России "троянского коня"? Microsoft сделала госучреждениям РФ &...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2020, 06:55
"Впервые выслушали в Киеве": Поклонская дала интервью журналисту с Украины
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
11 мая 2020, 23:55
Русским завезли COVID-19 не из Китая. Голикова сделала заявление
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
13 мая 2020, 09:55
«Вот за что мы воевали, ребята»: «АТОшник» нажаловался на женщин, высказавших ему презрение
13 мая 2020, 09:55
Продали, а предупредить забыли? Сбербанк дал ответ Украине о продаже акций
16 мая 2020, 00:55
"Мы должны воевать с Россией?": Польский актёр пофамильно назвал истинных врагов своей страны
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.