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"Не просто случайность": Сосновский рассказал о "непонятном" разговоре с немецкой полицией

14 июля 2021, 17:20  •  171 • Политика
Во время эфира шоу Владимира Соловьёва к журналисту Александру Сосновскому домой пришли люди, представившиеся полицией. С ними у того был "понятный и непонятный" разговор. Он считает, что визитёры пришли неслучайно - в тот момент он говорил о Навальном.
К журналисту и политологу Александру Сосновскому в Германии пришла полиция во время эфира ток-шоу с Владимиром Соловьёвым.
Во время трансляции утреннего эфира программы "Полный контакт" на YouTube-канале "Соловьев LIVE" в дверь к нему стали настойчиво стучать во время его рассказа о нестыковках в отчёте ОЗХО по дате забора крови и анализов Навального.
В дверь стали стучать сильнее. Он оторвался от эфира и открыл визитёрам. Это была полиция. По словам Сосновского, на пороге было двое в масках, которые представились полицейскими.
Они поинтересовались у него, кто он, где живёт, всё ли у него в порядке, после чего ушли.
Его удивило, что внезапные гости не просили документы и сами их не показали, но были с жетонами, а внизу стояла полицейская машина. Позже Сосновский заявил, что наверняка за ним следят.
"Дверь мне пришлось открыть, коллеги. Стали так молотить, что решил не давать повода вламываться. Дальше последовал разговор с полицией, если это действительно была полиция. Странный, непонятный и понятный одновременно", - рассказал Сосновский в соцсетях. И отметил, что события, внешне не связанные, не могут быть простой случайностью.
Политолог Марат Баширов считает, что с Сосновским что-то происходит.
"Держим на контроле", - отреагировал он в своём телеграм-канале.

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