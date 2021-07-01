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"Не просто добрый сосед": Путин пообещал поддержку братскому народу
01 июля 2021, 14:00 • 211 • Политика
Президент России Владимир Путин пообещал поддержку братскому народу, несмотря на давление извне. По словам лидера нашей страны, это "не просто добрый сосед".
Речь идёт о Белоруссии. Президент России заявил о том, что, несмотря на продолжающееся давление и упорные попытки раскачать ситуацию извне, Россия продолжит поддерживать братский народ Белоруссии.
Владимир Путин заявил о намерении Москвы развивать и поддерживать многоплановые отношения с Минском и добавил, что эта страна "не просто добрый сосед".
"Она прежде всего ближайший союзник", - сказал он.
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