"Не просто добрый сосед": Путин пообещал поддержку братскому народу

Президент России Владимир Путин пообещал поддержку братскому народу, несмотря на давление извне. По словам лидера нашей страны, это "не просто добрый сосед".

Речь идёт о Белоруссии. Президент России заявил о том, что, несмотря на продолжающееся давление и упорные попытки раскачать ситуацию извне, Россия продолжит поддерживать братский народ Белоруссии.

Владимир Путин заявил о намерении Москвы развивать и поддерживать многоплановые отношения с Минском и добавил, что эта страна "не просто добрый сосед".

"Она прежде всего ближайший союзник", - сказал он.