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"Не просто добрый сосед": Путин пообещал поддержку братскому народу

01 июля 2021, 14:00  •  211 • Политика
Президент России Владимир Путин пообещал поддержку братскому народу, несмотря на давление извне. По словам лидера нашей страны, это "не просто добрый сосед".
Речь идёт о Белоруссии. Президент России заявил о том, что, несмотря на продолжающееся давление и упорные попытки раскачать ситуацию извне, Россия продолжит поддерживать братский народ Белоруссии.
Владимир Путин заявил о намерении Москвы развивать и поддерживать многоплановые отношения с Минском и добавил, что эта страна "не просто добрый сосед".
"Она прежде всего ближайший союзник", - сказал он.

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