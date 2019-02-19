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"Не просто человек "из ленты новостей": Вышинский разоткровенничался о Путине в свой день рождения

19 февраля 2019, 11:54  •  139 • Политика
В 52-й день рождения арестованного по сфабрикованному делу главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского СМИ публикуют полный текст его письма, в котором журналист разоткровенничался о президенте России Владимире Путине. Вышинский отметил, что российский лидер для него "не просто человек "из ленты новостей", подчеркнув, что Путин уже в первые дни после ареста главреда назвал это "преследованием за выполнение профессионального долга".
Сегодня свой 52-й день рождения отмечает главред РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Отмечает в украинских застенках, арестованным по сфабрикованному против него уголовному делу якобы о госизмене.
Однако не только о явно "политической подоплеке" сообщает сам именинник. В СМИ появилось его письмо, в котором он коротко напоминает о том, что с мая прошлого года не работает, поскольку сидит в харьковском СИЗО. "За журналистскую деятельность".
"Обвинения абсурдны - якобы я, четыре года редактируя сайт РИА Новости Украина, который входил в тридцать самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой", - пишет Вышинский, подчеркивая, что доказательства, которые приводит СБУ, опровергают ее же эксперты.
"У моего "дела" очевидная политическая подоплека, - уверен журналист, объясняя суть своего ареста, - в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ".
Помимо этого в свой день рождения Вышинский разоткровенничался о президенте России Владимире Путине. Главред отмечает, что для него российский лидер - "не просто "человек "из ленты новостей", и напоминает, что именно Путин был в числе тех, кто с первых дней после задержания сразу же назвал арест журналиста "преследованием за выполнение профессионального долга".
Вышинский подчеркивает, что для него такая поддержка весьма ценная, и он сам лично хотел бы поблагодарить главу государства за нее.
"С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" - он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку, - поясняет журналист и сразу же добавляет: - Сказать, когда выйду из тюрьмы…"
Особое внимание главред обращает на то, что именно за Путиным "целая цивилизация с многовековой историей" и "многонациональное государство с собственными национальными интересами", подчеркивая при этом, что такое, конечно же, далеко не всем нравится.
"За Путиным - тот самый "русский мир", к которому тянутся и на который с надеждой смотрят одни и которого боятся и недолюбливают другие", - уверенно заявляет журналист.
Полный текст письма Кирилла Вышинского публикует РИА Новости:
"Я - журналист. В профессии уже больше 25 лет - работал в газете, на радио, телевидении, в интернет-СМИ. Родился и вырос на Украине, сотрудничал с большинством общенациональных каналов в разное время. Затем я был семь лет собственным корреспондентом ВГТРК на Украине.
В силу моей профессии Владимир Путин для меня был "человеком с ленты новостей", главным мировым ньюсмейкером. Его пресс-конференции собирают сотни журналистов крупнейших мировых СМИ, за его словами и действиями следят в столицах самых мощных государств планеты. И не только там - миллионы людей в мире знают, как много зависит от решений и оценок Владимира Путина.
За Путиным всегда было интересно следить не только как за политиком и сильным лидером, но и наблюдать его человеческие качества и реакции.
Для политика мирового масштаба он может быть удивительно открытым и непосредственным. И в проявлении любви - чего стоила сцена с его умиленным поцелуем в живот российского карапуза во время визита куда-то в глубинку, и в неожиданно прорвавшейся фразе "будем карать там, где застанем", превратившейся затем в народе в знаменитое "мочить террористов в сортире". Такой человек умеет не только любить…
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Еще он умеет быть очень ироничным и остроумным - цитаты "из Путина" уже давно на слуху. Мне запомнилось, как он прокомментировал очередную утку про российское влияние на Трампа - мол, его еще в допрезидентские времена завербовали "московские проститутки": "Да, у нас, как и во многих странах мира, еще встречаются женщины с пониженной социальной ответственностью… Все остальное - полная чушь".
Пошутил как отрезал.
При этом волевые качества Путина, его трезвый расчет и спокойствие в момент принятия важнейших, а для сотен тысяч и миллионов людей просто судьбоносных решений не перестают удивлять.
Крым, Сирия, мировой экономический кризис и реформы в стране - все это решительные действия человека, отвечающего на самые серьезные вызовы времени. Мне кажется, что в эти моменты Путин понимает - он не просто глава ядерной державы и самой большой по площади страны в мире. За ним - целая цивилизация с многовековой историей, многонациональное государство с собственными национальными интересами, которые по вкусу далеко не всем. За Путиным - тот самый "русский мир", к которому тянутся и на который с надеждой смотрят одни и которого боятся и недолюбливают другие. С такой ответственностью на плечах принимать не самые простые решения - на мой взгляд, это требует от лидера особого мужества. Именно поэтому за Путиным интересно наблюдать вдвойне. Что я и делал, пока работал журналистом.
С мая прошлого года я не работаю, поскольку сижу в украинской тюрьме, в СИЗО г. Херсона, за свою журналистскую деятельность. Обвинения абсурдны - якобы я, четыре года редактируя сайт РИА Новости Украина, который входил в тридцать самых читаемых новостных ресурсов страны, все это время занимался государственной изменой. Доказательства, которые приводит Служба безопасности Украины, опровергают эксперты самой Службы, но больше девяти месяцев я по-прежнему в тюрьме… У моего "дела" очевидная политическая подоплека - в канун президентских выборов украинской власти нужен был очередной повод для антироссийской истерии и способ "закрутить гайки" в СМИ.
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Владимир Путин был в числе тех, кто назвал мой арест преследованием за выполнение профессионального долга буквально в первые дни после задержания. Он говорил об этом во время встречи со своей коллегой Ангелой Меркель, заявил об этом во время "Прямой линии" с россиянами летом 2018-го.
Для журналиста, который сидит в тюрьме по сфабрикованному обвинению, такая поддержка, личная поддержка, дорогого стоит. С этого времени Путин для меня не просто один из мировых лидеров, человек "из ленты новостей" - он тот, кому я хотел бы лично сказать "спасибо" за поддержку. Сказать, когда выйду из тюрьмы…
К. Вышинский".

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