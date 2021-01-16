"Не просили нас освобождать": Как на Западе переписывают историю

Наступление советских войск, в составе которых действовала 1-я армия Войска Польского, планировалось на 20 января 1945 года, но Висло-Одерскую операцию пришлось ускорить по просьбе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, который обратился к советскому руководству с просьбой о помощи после поражения англо-американских сил в Арденнах. Наступление на Варшаву началось 14 января, когда южнее столицы выдвинулась 61-я армия генерал-полковника Павла Белова. На следующий день с севера в наступление пошла 47-я армия генерал-майора Франца Перхоровича, которая за день продвинулась на 12 километров и вышла к реке Висла. 16 января в прорыв пошла 2-я гвардейская танковая армия, которая преследовала разгромленные части противника. Слаженные действия советских войск позволяли им продвигаться со скоростью до 24 километров в сутки, в это время 1-я армия Войска Польского под командованием генерала дивизии Станислава Поплавского сумела форсировать Вислу и начала наступление на Варшаву. Первым в столицу Польши ворвался 4-й пехотный полк 2-й дивизии Войска Польского под командованием Яна Роткевича. Это произошло в 8 часов утра 17 января. Целый день продолжались ожесточённые бои за различные районы города, противник цеплялся буквально за каждое здание, основательно минируя кварталы после отступления.

В ходе разминирования было снято, собрано и подорвано 5412 противотанковых мин, 17 227 противопехотных, 46 фугасов, 232 "сюрприза", свыше 14 тонн взрывчатых веществ, около 14 тысяч снарядов, авиабомб, мин и гранат,

– писал начальнику Генштаба генералу армии Алексею Антонову начальник штаба 1-го Белорусского фронта генерал-полковник Михаил Малинин.

Освобождение Варшавы позволило советским войскам значительно продвинуться к границе с Германией и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. По итогам операции по освобождению Варшавы была учреждена медаль, которой были награждены более 690 тысяч человек. Порядка 580 тысяч советских солдат отдали свои жизни за право поляков иметь своё государство.

Однако сегодня этот вклад забывается, история переписывается, а современная польская власть называет освобождение Варшавы новой оккупацией. В память о советских солдатах в Польше было построено несколько сотен памятников. Многие из них были уничтожены в начале 90-х годов, после развала СССР. В 1997 году был составлен список, включавший 561 памятное место, подлежащее охране, но в 2014 году атака на мемориалы возобновилась с новой силой, а в 2017 году Сейм Республики Польша принял поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающие снос мемориалов в честь Красной армии. За несколько последних лет польские власти демонтировали в общей сложности 427 монументов, в том числе памятник благодарности Красной армии, установленный в городе Лешно, где после войны были захоронены тела советских солдат, павших в боях с фашистами. А летом прошлого года вандалы украли и обезглавили памятник советскому маршалу, этническому поляку Константину Рокоссовскому.

Запрещают в Польше и марши "Бессмертного полка", видя в портретах советских воинов-освободителей угрозу для западных ценностей. По словам международного пресс-секретаря движения "Бессмертный полк" Светланы Конев, в числе 105 стран, участвующих в организации, есть даже Ангола, Бразилия и Таиланд, но Польши, за освобождение которой пали более полмиллиона советских солдат, в их числе нет.

"В Польше всё очень сложно. У нас есть площадка, на которой общаются представители "Бессмертного полка" из 105 стран, но в Польше, к большому сожалению, не дают работать. Там целенаправленно идёт работа с памятью вообще, есть определённый план по сносу памятников, они этого не скрывают, принят отдельный закон, и памятники сносятся. В Польше больше пятисот памятников советским солдатам.

К сожалению, историю переписывают, они смотрят на то, что происходит в Европе вообще, в Польше внимательно наблюдали за историей по сносу памятнику Коневу в Праге. Самое удивительное, что единственная страна, которая до сих пор соблюдает все договорённости и охраняет все памятники, которые есть, – это Германия. Польша лично для меня – страна не то что непонятная. Когда ей напоминаешь, сколько советских солдат там погибло, они делают квадратные глаза и вид, что никогда об этом не слышали. Самые циничные говорят: "А мы их не просили нас освобождать". Понятно, почему они так относятся – это отношения с Америкой и надежда на получение новых грантов, да и вообще тенденция польских властей на неподдержание нормальных отношений с Россией. Но здесь же речь идёт не об отношениях с Россией, а о конкретном переписывании истории и очень неуважительном отношении к памятникам, которые остались с того периода", – заявила Конев.

Такая политика польских властей, по мнению руководителя организации "Офицеры России", генерал-майора Сергея Липового, может привести к очередной потере государственности и новому разделу страны. Разрушительная роль неонацистов и заигрывание с ними уже наглядно продемонстрирована на примере Украины, погрузившейся в гражданскую войну.

"Национализм вряд ли станет основной причиной каких-либо политических катаклизмов и переворотов в Польше. Но на этой почве он вполне может расцвести пышным цветом. Угроза очередного раздела страны витает в воздухе, и создаётся впечатление, что польские власти пытаются хоть как-то её предотвратить. Похоже, что уроков своей собственной истории Польша так и не усвоила. Угроза возрождения нацизма есть, и она тем реальнее, чем старательнее Польша и другие страны, пострадавшие в своё время от фашистских захватчиков, пытаются сейчас обелить предателей и убийц, оказывавших пособничество оккупантам и совершивших немыслимые по своей жестокости преступления. Им теперь ставят памятники, к которым возлагают венки, их называют героями и освободителями. А памятники тем, кто действительно освободил ту же Польшу от нацистов, советским и даже польским солдатам разрушают. И это страшно, потому что это – преступление против своей страны и своего народа. История такого не прощает. Но польских политиков, к сожалению, это совершенно не волнует", – заявил Липовой.

При этом, несмотря на противодействие властей и официальную пропаганду, в Польше немало тех, кто чтит и помнит подвиг советских солдат, и эта память останется надолго, уверен военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев: