Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная / Политика

"Не прошло и месяца": Санду превратила "страшилки" в реальность, нарушив обещание о русском языке

23 января 2021, 00:05  •  102 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что президент Молдавии Майя Санду нарушила обещание о русском языке. Перед выборами она призывала не верить в "страшилки", а теперь сама превратила их в реальность.
Конституционный суд Молдавии лишил русский язык статуса языка межнационального общения. Мария Захарова в официальном комментарии выразила глубокое сожаление по этому поводу и отметила, что такое решение противоречит конституции страны.
Всё дело в том, что 16 декабря 2020 года был принят закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". По нему русский всё же является языком межнационального общения. Таким образом, Конституционный суд перечеркнул решение парламента страны, отметила Захарова.
Но есть и ещё одно разочарование: осенью 2020 года Майя Санду заявляла, что в случае избрания её президентом она приложит максимум усилий для сохранения "на уровне" сферы использования русского языка.
"Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после её избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после её инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными", - заявила Захарова.
В Молдавии русский язык хорошо знают 80% населения. Во многих странах Европы статус государственного дают языкам, на которых говорит даже меньше 1%. Этот разрыв никак не вяжется с обещаниями Санду сделать "европейский выбор" для страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
22 января 2021, 22:15
В России появился новый "вождь", готовый превратить людей в стадо
22 января 2021, 22:15
"Попытка организовать в России революцию запущена": Зачинщики хотят переплюнуть Белоруссию
22 января 2021, 22:15
Тихановская решила не возвращаться в Белоруссию
22 января 2021, 22:15
Американцы провалились, а немцы справились: Глава ХДС Германии выбран удалённо
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
22 января 2021, 22:15
В послужном списке Ирак и борьба с ИГИЛ*: Впервые в истории главой Пентагона стал афроамериканец
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 января 2021, 22:15
Американцы провалились, а немцы справились: Глава ХДС Германии выбран удалённо
22 января 2021, 23:05
«Весомое преимущество»: российская армия получила первые комплексы артиллерийской раз...
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франц...
22 января 2021, 22:15
В послужном списке Ирак и борьба с ИГИЛ*: Впервые в истории главой Пентагона стал афр...
23 января 2021, 00:05
Порошенко призвал к "осаде" Кремля
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 21:30
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
16 января 2021, 10:25
Выстрелил себе в грудь дважды?! Америка начала убивать
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
21 января 2021, 15:05
Псаки насмешила в первый же брифинг, не успев сказать и слова
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.