"Не прошло и месяца": Санду превратила "страшилки" в реальность, нарушив обещание о русском языке

Конституционный суд Молдавии лишил русский язык статуса языка межнационального общения. Мария Захарова в официальном комментарии выразила глубокое сожаление по этому поводу и отметила, что такое решение противоречит конституции страны.

Всё дело в том, что 16 декабря 2020 года был принят закон "О функционировании языков на территории Республики Молдова". По нему русский всё же является языком межнационального общения. Таким образом, Конституционный суд перечеркнул решение парламента страны, отметила Захарова.

Но есть и ещё одно разочарование: осенью 2020 года Майя Санду заявляла, что в случае избрания её президентом она приложит максимум усилий для сохранения "на уровне" сферы использования русского языка.

"Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после её избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после её инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными", - заявила Захарова.

В Молдавии русский язык хорошо знают 80% населения. Во многих странах Европы статус государственного дают языкам, на которых говорит даже меньше 1%. Этот разрыв никак не вяжется с обещаниями Санду сделать "европейский выбор" для страны.