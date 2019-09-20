"Не прокачивать ничего!": Политолог объяснил, кто стоит за резко воспрявшим Киевом в «газовом вопросе»

Ранее в ходе переговоров, прошедших в Брюсселе, украинская сторона (явно рассчитывающая на срыв сроков строительства "Северного потока – 2") потребовала от России заключения десятилетнего контракта на транзит газа через ГТС Незалежной, причем не менее 60 млрд кубометров в год.

Как отметил в интервью изданию "ПолитРоссия" Николай Стариков, властям РФ следовало бы вообще не прогонять через Украину ни единого кубометра газа. Сейчас же Москва столкнулась с явными кознями Запада, который принуждает ее заключить невыгодные соглашения с Украиной.

Стариков подчёркивает – Дания совсем не случайно тормозит согласование маршрута "Северного потока – 2". Это тоже один из пунктов срыва проекта – в случае успеха козней, уже в начале 2020 года России придется и дальше гнать газ через Незалежную.

В эту же схему стройно ложится решение "независимого" европейского суда о том, чтобы запретить Газпрому пользоваться всеми мощностями трубопровода OPAL. "50 процентов должны храниться для некого мифического альтернативного поставщика, которого в природе не существует", - указывает на абсурд ситуации Стариков.

Он считает, что за всей европейской кампанией, цель которой – помешать реализации СП-2, стоит вашингтонский истеблишмент. Он добавил, что Москву попросту попытаются принудить играть на чужих условиях, и этим объясняется несколько наглое и дерзкое поведение украинской стороны.

"То есть американцы, давя на европейские "независимые" суды и европейских бюрократов, создают ситуацию, когда без использования украинской газотранспортной системы невозможно доставить в Европу нужное количество газа. Судя по всему, именно эта ситуация складывается на конец 2019 года. И, судя по бодрым заявлениям украинских деятелей, они считают, что сейчас наступает момент, когда Россия будет принуждена к прокачке газа через территорию Украины.

Подчеркну, что, по возможности, Россия не должна прокачивать газ через украинскую ГТС, поскольку это, по сути, означает финансирование гражданской войны на Украине, пусть и косвенное, и финансирование русофобского режима в Киеве", – резюмировал политолог.