"Не произойдёт и сейчас": Эксперт разрушил мечты Трампа о покупке Гренландии

Власти Дании не намерены продавать США Гренландию, но открыты для сотрудничества в сфере бизнеса. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал консультант Демократической партии Соединённых Штатов Антон Конев.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки острова, который находится под управлением Дании. Рассмотрение данного плана увязывается с расширением влияния Вашингтона в Арктическом регионе.

Однако мечты американского лидера разрушили датские дипломаты. Они отметили, что Гренландия богата ценными ресурсами и остаётся перспективным направлением для развития туристической отрасли. Поэтому остров продаже не подлежит.

Как напомнил Конев, в 1946 году Вашингтон при Гарри Трумэне уже пытался выкупить Гренландию за 100 миллионов долларов. Однако планы провалились.

Не светит удача и Трампу.

"Это не произошло тогда - не произойдёт и сейчас", - пояснил эксперт.