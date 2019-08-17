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"Не произойдёт и сейчас": Эксперт разрушил мечты Трампа о покупке Гренландии
17 августа 2019, 03:39 • 84 • Политика
Консультант Демократической партии Соединённых Штатов Антон Конев разрушил мечты Дональда Трампа о покупке Гренландии, который идёт дорогой Гарри Трумэна. "Не произойдёт и сейчас", - пояснил эксперт.
Власти Дании не намерены продавать США Гренландию, но открыты для сотрудничества в сфере бизнеса. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал консультант Демократической партии Соединённых Штатов Антон Конев.
Ранее американские СМИ сообщили о том, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обсуждает вопрос покупки острова, который находится под управлением Дании. Рассмотрение данного плана увязывается с расширением влияния Вашингтона в Арктическом регионе.
Однако мечты американского лидера разрушили датские дипломаты. Они отметили, что Гренландия богата ценными ресурсами и остаётся перспективным направлением для развития туристической отрасли. Поэтому остров продаже не подлежит.
Как напомнил Конев, в 1946 году Вашингтон при Гарри Трумэне уже пытался выкупить Гренландию за 100 миллионов долларов. Однако планы провалились.
Не светит удача и Трампу.
"Это не произошло тогда - не произойдёт и сейчас", - пояснил эксперт.
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