Немецкий журналист рассказал, чему Германия может поучиться у Москвы. В России дополнили его статью ещё несколькими примерами. Среди предложений - "не прогибаться под США" и "чинить самолёты" первых лиц государства.

Немецкое издание Handelsblatt рассказало, чему Германия может поучиться у России, которую на Западе принято считать "отсталой". Российские пользователи Сети предложили дополнить этот список.

Так, многие считают, что Берлину стоило бы взять у России пару уроков ведения независимой политики и перестать уже плясать под дудку США и НАТО. Кроме того, пользователи считают, что Германии не помешало бы сократить отставание от России в области авиации, припоминая историю с экстренными посадками самолётов первых лиц ФРГ, случавшиеся в течение нескольких недель.

"Не прогибаться под Штаты и не быть их марионеткой?" - предлагает пользователь Кирилл Романов.

Ранее немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Германия уже 13-й год не может достроить аэропорт, в то время как в России работают 4 таких. Кроме того, немцам остаётся только мечтать о приходящих вовремя в снежную погоду поездах, а также о круглосуточных магазинах и скоростном интернете. СМИ подчеркивает, что Германии есть много чему поучиться у "отсталой" России.