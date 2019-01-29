"Не продержимся и 10 дней": На Украине признали, что "одна из сильнейших армий Европы" не устоит в войне с Россией

Если завтра случится война с Россией, то в прямом противостоянии распиаренная Порошенко хвалёная украинская армия не продержится и 10 дней. К такому выводу пришёл киевский эксперт Николай Белесков.

Воины хвалёной украинской армии, "одной из самых сильных в Европе", если верить Петру Порошенко, при прямом противостоянии с российскими военными капитулируют уже через 10 дней.

К такому выводу пришёл украинский эксперт-политолог, замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, который напомнил, что он всегда говорил о необходимости контрактной армии для Украины.

Только "контрактники" смогут противостоять России, утверждает политолог. А война, о которой идёт речь, "состоится в любом случае", утверждает Белесков. Начнётся всё с Левобережной Украины. Однако из-за небольших расстояний украинское военное руководство не успеет призвать резерв. Поэтому его и надо формировать из солдат-контрактников.

Уже первые 7-10 дней решат исход этой гипотетической "войны с Россией". Но если у ВСУ не будет полноценных бригад с высоким уровнем готовности и мобильности, то украинской армии придётся просто капитулировать. В том состоянии, в котором сегодня находятся вооружённые силы, на противостояние с российской армией у них не будет сил, заявил эксперт.

При этом, признал Белесков, изменить в этом отношении мало что возможно: нищенский военный бюджет Украины не позволит создать полноценную контрактную армию, пишет ФАН.