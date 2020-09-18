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"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
18 сентября 2020, 06:20 • 78 • Политика
После краткой стоянки в немецком порту Мукран судно для подачи труб "Северного потока - 2" возвращается в Калининград.
Судно для подачи труб "Северного потока - 2" возвращается в Калининград, простояв в немецком порту Мукран меньше дня. Об этом говорят данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Речь идёт о корабле снабжения "Иван Сидоренко", который планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2". С июля судно находилось в Калининграде наряду с другим кораблём снабжения "Остапом Шереметом". Однако в начале сентября "Иван Сидоренко" посетил порт Санкт-Петербурга, а затем отправился в немецкий порт Мукран, считающийся логистической базой проекта "Северный поток - 2".
Корабль снабжения прибыл в Мукран утром 17 сентября, однако уже вечером покинул немецкий порт и взял курс на Калининград. Его прибытие в российский анклав ожидается вечером 18 сентября.
Напомним, что в последнее время проект российского газопровода подвергается мощнейшим атакам со стороны США и их сателлитов в Европе. В прошлом году Вашингтон ввёл санкции, помешавшие завершить проект в намеченные сроки. Теперь санкции против проекта обсуждают на уровне ЕС.
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