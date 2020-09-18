Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей ...
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Украине указали на возможный пересмотр ее границ в пользу России
«Юго-Восток Украины переходит под контроль Путина» – политолог
Главная / Политика

"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"

18 сентября 2020, 06:20  •  78 • Политика
После краткой стоянки в немецком порту Мукран судно для подачи труб "Северного потока - 2" возвращается в Калининград.
Судно для подачи труб "Северного потока - 2" возвращается в Калининград, простояв в немецком порту Мукран меньше дня. Об этом говорят данные портала отслеживания судов Marine Traffic.
Речь идёт о корабле снабжения "Иван Сидоренко", который планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода "Северный поток - 2". С июля судно находилось в Калининграде наряду с другим кораблём снабжения "Остапом Шереметом". Однако в начале сентября "Иван Сидоренко" посетил порт Санкт-Петербурга, а затем отправился в немецкий порт Мукран, считающийся логистической базой проекта "Северный поток - 2".
Корабль снабжения прибыл в Мукран утром 17 сентября, однако уже вечером покинул немецкий порт и взял курс на Калининград. Его прибытие в российский анклав ожидается вечером 18 сентября.
Напомним, что в последнее время проект российского газопровода подвергается мощнейшим атакам со стороны США и их сателлитов в Европе. В прошлом году Вашингтон ввёл санкции, помешавшие завершить проект в намеченные сроки. Теперь санкции против проекта обсуждают на уровне ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
17 сентября 2020, 23:55
Российский эксперт подкинул козырей Польше в скандальном деле о крушении Ту-154: "Не хватило секунд"
17 сентября 2020, 23:55
"Могут развязать "горячую" войну": Лукашенко перекрыл границу с Литвой, Польшей и Украиной
18 сентября 2020, 01:45
Виноваты "польский гонор" и русофобия: Эксперты о новом скандале в деле Качиньского
18 сентября 2020, 01:45
"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило признание Соболь
18 сентября 2020, 02:40
Последний самурай: чем запомнился «ельцинский» глава Белгородской области
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 сентября 2020, 01:45
Виноваты "польский гонор" и русофобия: Эксперты о новом скандале в деле Кач...
18 сентября 2020, 01:45
"У нас большой опыт по сбору улик! Мы собирали зелёнку!": Витязеву умилило ...
18 сентября 2020, 02:40
Последний самурай: чем запомнился «ельцинский» глава Белгородской области
18 сентября 2020, 03:35
Русская РЭБ сожгла авионику боевого вертолёта США? СМИ сообщили об аварии Apache в Си...
18 сентября 2020, 01:45
Румынский экспансионизм – Чёрное море, Молдавия, Карпаты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 сентября 2020, 14:20
Германия объявила о результатах анализов Навального: Политолог парировал комичным фактом
12 сентября 2020, 05:30
Китайский корабль вывел НЛО в космос и сошёл с орбиты
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
13 сентября 2020, 17:15
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
11 сентября 2020, 16:40
Как Шмыгаль жителям Херсонщины в душу плюнул: «Сами ешьте ваши нитраты»
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.