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"Не призывали, а цитировали": Руководство DW ответило на обвинения о вмешательстве в дела России
05 сентября 2019, 09:09 • 105 • В мире
Головной офис Deutsche Welle взял на себя всю ответственность за те публикации, которые размещались московским бюро. При этом руководство издания отрицает свое вмешательство во внутренние дела России. "Не призывали, а цитировали",- заявили в Берлине.
Deutsche Welle вполне могут лишить аккредитации на работу в России, полагают члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после проведенного заседания. При этом представителей немецкой газеты пригласили принять участие в обсуждении этого вопроса, но в ответ прозвучал отказ.
На заявление российского парламентария отреагировал гендиректор DW Петер Лимбург. В письме, направленном в адрес Госдумы, он сообщил, что издание "всегда готово к диалогу".
Кроме того, гендиректор DW утверждает, что издание "никогда не вмешивалось" во внутренние дела России, не призывало к демонстрациям при помощи сообщений в своем микроблоге в Twitter. На самом деле, заявил Лимбург, издание "только цитировало" организаторов акций.
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