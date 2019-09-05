Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В депутаты рвутся люди экс-министра обороны Украины (Руслан Осташко)
Нелегальная миграция класса люкс: У турецкого миллионера угнали элитную яхту для...
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Кр...
О западном взгляде на ход войны за умы и сердца
Главная / В мире

"Не призывали, а цитировали": Руководство DW ответило на обвинения о вмешательстве в дела России

05 сентября 2019, 09:09  •  105 • В мире
Головной офис Deutsche Welle взял на себя всю ответственность за те публикации, которые размещались московским бюро. При этом руководство издания отрицает свое вмешательство во внутренние дела России. "Не призывали, а цитировали",- заявили в Берлине.
Deutsche Welle вполне могут лишить аккредитации на работу в России, полагают члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после проведенного заседания. При этом представителей немецкой газеты пригласили принять участие в обсуждении этого вопроса, но в ответ прозвучал отказ.
На заявление российского парламентария отреагировал гендиректор DW Петер Лимбург. В письме, направленном в адрес Госдумы, он сообщил, что издание "всегда готово к диалогу".
"Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарёва, но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая "повестка" совершенно точно не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения", — цитирует слова Лимбурга "Интерфакс".
Кроме того, гендиректор DW утверждает, что издание "никогда не вмешивалось" во внутренние дела России, не призывало к демонстрациям при помощи сообщений в своем микроблоге в Twitter. На самом деле, заявил Лимбург, издание "только цитировало" организаторов акций.
"Это так очевидно, что мы не можем понять всего этого переполоха. Упрёк в том, что мы нарушили российские законы, совершенно абсурден", - уверяет гендиректор Deutsche Welle.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
04 сентября 2019, 23:24
Пародия Богдана и хохот Зеленского: Выступление Порошенко в Раде превратили в цирк
05 сентября 2019, 02:39
Выложили все в Сети: В Польше задержали болтливых украинцев, готовивших теракт к годовщине начала войны
05 сентября 2019, 02:39
Нелегальная миграция класса люкс: У турецкого миллионера угнали элитную яхту для необычной цели
04 сентября 2019, 20:09
Развивать русский Дальний Восток будут индийцы. Почему это хорошо
05 сентября 2019, 02:24
«Поскольку не достигли результатов»: Иран объявил о третьем этапе сокращения обязательств по ядерной сделке
04 сентября 2019, 20:09
"Если бы у наших страшил были мозги...": Делягин предсказал сценарий событий в Гонконге
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2019, 02:24
«Попытка поторговаться»: Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2...
05 сентября 2019, 02:39
Украину - на карантин: Европа отказалась принимать овощи и фрукты из Незалежной
05 сентября 2019, 02:39
Остановить эскалацию: Киев зовет Россию в Донбасс
05 сентября 2019, 02:39
Полчаса на развёртывание С-300: Как американцы по-своему решили уничтожить российские...
05 сентября 2019, 02:24
Повторное засаливание: биологи изучили последствия перекрытия Украиной Северо-Крымско...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил скандал, едва попав в Раду
31 августа 2019, 21:39
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
01 сентября 2019, 17:24
«Ширма для эвакуации боевиков»: зачем США нанесли удар по Сирии
03 сентября 2019, 05:09
"Аркашка, ты как там в бункере-то?": Бабченко подняли на смех из-за его "Зе сентября"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.