"Не призывали, а цитировали": Руководство DW ответило на обвинения о вмешательстве в дела России

Deutsche Welle вполне могут лишить аккредитации на работу в России, полагают члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, если СМИ не ответит на обвинения в призывах к участию в несанкционированных митингах. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев после проведенного заседания. При этом представителей немецкой газеты пригласили принять участие в обсуждении этого вопроса, но в ответ прозвучал отказ.

На заявление российского парламентария отреагировал гендиректор DW Петер Лимбург. В письме, направленном в адрес Госдумы, он сообщил, что издание "всегда готово к диалогу".

"Мы всегда готовы к диалогу и пригласили господина Пискарёва, но следует придерживаться рамочных условий диалога. Такая "повестка" совершенно точно не является правильным способом для обмена мнениями. Угроза отозвать аккредитацию показывает характер этого приглашения", — цитирует слова Лимбурга "Интерфакс".

Кроме того, гендиректор DW утверждает, что издание "никогда не вмешивалось" во внутренние дела России, не призывало к демонстрациям при помощи сообщений в своем микроблоге в Twitter. На самом деле, заявил Лимбург, издание "только цитировало" организаторов акций.