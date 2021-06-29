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"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
29 июня 2021, 01:30 • 140 • Политика
Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства", несмотря на заявления в Минске. Литовские чиновники не признают решения белорусских коллег, называя их власть "незаконной": "Не признаём".
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, белорусские власти якобы являются нелегитимными, а потому не имеют полномочий для выхода из "Восточного партнёрства".
Напомним, что 28 июня Белоруссия заявила о приостановке своего членства в "Восточном партнёрстве" из-за агрессивной политики Запада в отношении Минска. Речь идёт о проекте ЕС, цель которого - усилить связи с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Это позволило бы Брюсселю ослабить влияние Москвы на своих соседей и получить дополнительные рычаги давления на Россию.
Власти Белоруссии обвиняют Литву и Польшу в попытках организовать госпереворот в республике. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, литовские спецслужбы финансируют и координируют деятельность белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая после президентских выборов 2020 года сбежала в Литву и объявила себя президентом Белоруссии. Вильнюс на официальном уровне оспаривает результаты прошлогодних выборов в Белоруссии и отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом.
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