Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Переворот назначен на 6 августа. Стрелять уже начали
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Ротшильды заманили Россию в золотую мышеловку
Зарвавшемуся Киеву ответили в Германии: Россия ничего не должна
Главная / Политика

"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"

29 июня 2021, 01:30  •  140 • Политика
Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства", несмотря на заявления в Минске. Литовские чиновники не признают решения белорусских коллег, называя их власть "незаконной": "Не признаём".
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, белорусские власти якобы являются нелегитимными, а потому не имеют полномочий для выхода из "Восточного партнёрства".
Такие решения незаконными руководителями не принимаются. Призываем к непризнанию международных обязательств, изменений суверенитета и других перемен, которые вводятся незаконной властью, - цитирует министра пресс-служба литовского МИД.
Напомним, что 28 июня Белоруссия заявила о приостановке своего членства в "Восточном партнёрстве" из-за агрессивной политики Запада в отношении Минска. Речь идёт о проекте ЕС, цель которого - усилить связи с шестью странами бывшего Советского Союза: Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Это позволило бы Брюсселю ослабить влияние Москвы на своих соседей и получить дополнительные рычаги давления на Россию.
Власти Белоруссии обвиняют Литву и Польшу в попытках организовать госпереворот в республике. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, литовские спецслужбы финансируют и координируют деятельность белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, которая после президентских выборов 2020 года сбежала в Литву и объявила себя президентом Белоруссии. Вильнюс на официальном уровне оспаривает результаты прошлогодних выборов в Белоруссии и отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






140
Источник
Похожие новости
28 июня 2021, 20:55
"Демократичные" тазики в Чёрном море": Болгары негодуют из-за учений НАТО
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили условие
28 июня 2021, 22:45
"Один на один с разгневанной Россией": Чехи упустили шанс выйти из врбетицкого тупика - политолог
28 июня 2021, 22:45
Зеленский подсмотрел у России новый налог
28 июня 2021, 22:45
Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль"
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 июня 2021, 22:45
Диаспоры должны соблюдать законы России: Азербайджанским преступникам поставили услов...
28 июня 2021, 22:45
Русские оценили призыв Меркель к диалогу с Путиным: "Слишком гениальная мысль&qu...
28 июня 2021, 23:40
В Харькове мужчина с кастрюлей на голове крушил McDonald's
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о про...
29 июня 2021, 01:30
Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 июня 2021, 00:40
Лукашенко обратился к полякам, украинцам и прибалтам: "Очнитесь"
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
25 июня 2021, 09:30
"Настоящее чудо": на Украине началась коммунальная революция
22 июня 2021, 13:40
Путин дал недвусмысленное обещание всему миру в День памяти и скорби
27 июня 2021, 14:40
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
23 июня 2021, 14:25
Британский корабль едва не вторгся в воды России. Переговоры с русскими слили в соцсети
24 июня 2021, 01:25
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элементарном
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.