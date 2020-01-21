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"Не пришёл на допрос в 10 500-й раз": В ГБР пригрозили Порошенко принудительным приводом

21 января 2020, 21:24  •  64 • Политика
В ГБР намерены принудительно приводить экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос. Такая угроза в адрес бывшего главы государства поступила после того, как тот в очередной раз проигнорировал повестку. "Порошенко не пришёл на допрос в 10 500-й раз", - отшутился по этому поводу украинский блогер Анатолий Шарий.
Следователь ГБР Олег Корецкий во время брифинга сообщил о том, что бывший президент Украины Пётр Порошенко в очередной раз проигнорировал повестку и не явился на допрос в нужное время.
Как оказалось, у следователей он внезапно появился 20 января, в понедельник, хотя в повестке были чётко указаны другие даты - 21 января и 24 января. По словам Корецкого, вызов направлялся и по месту проживания Порошенко, и в Верховную раду - по месту работы. В указанные в повестке дни экс-глава государства обязан был явиться на допрос. Однако он делать этого не стал.
И теперь в ГБР намерены решить вопрос кардинально - пригрозили Порошенко принудительным приводом. "Следователями в настоящее время готовятся материалы для выполнения принудительного привода Порошенко", - уточнил Корецкий.
"Порошенко не пришёл на допрос в 10 500-й раз, - прокомментировал на своей странице в Twitter ситуацию с экс-президентом украинский блогер Анатолий Шарий и не сдержал иронии. - Ты, читающий этот статус, уже сидел бы. Но некоторые умеют только обещать, да и то исключительно перед выборами".
К слову, пока, по подсчётам в Сети, Порошенко всё же игнорирует допросы реже - только 28-й раз.

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