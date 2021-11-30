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"Не приписывайте всё России": Немецкие читатели рассказали, кто на самом деле срывает мир в Донбассе
30 ноября 2021, 15:25 • 68 • Политика
Немецкие читатели рассказали, кто на самом деле срывает мир в Донбассе. Они отказались верить словам украинской стороны: "Не приписывайте всё России".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью немецкой газете Die Zeit. В нём он обвинил Россию в том, что она якобы стягивает войска к границе и срывает мирный процесс в Донбассе.
По словам министра, Украина, Германия и Франция пытаются усадить Россию за стол переговоров в рамках "нормандского формата", но Москва отказывается от диалога. Кулеба уверен, что Россия не заинтересована в мирном урегулировании, потому что война "развяжет ей руки".
- заявил глава МИД Украины.
Примечательно, что немецкие читатели отнеслись к словам Кулебы со скепсисом. Пользователь Ktarianer отметил, что Россия отказывается от встреч в "нормандском формате" не потому, что пытается заблокировать мирный процесс, а потому, что стремится вынудить Киев к выполнению взятых на себя обязательств. Москва обозначила позицию - не участвовать в переговорах, пока Украина не начнёт на деле выполнять "Минск-2".
- отметил читатель.
Ktarianer также напомнил, что страны НАТО открыто называют Россию участницей конфликта, что не соответствует содержанию Минских соглашений.
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