"Не приходит каждый третий": Калининградский министр упрекнул русских пациентов, сравнив их с европейскими

Кравченко выступил на пресс-конференции агентства ТАСС в Санкт-Петербурге, заявив, что около 30% российских пациентов не приходят на приём к врачу, даже не отменив запись.

Иными словами, не приходит каждый третий из десяти. Кравченко обратил внимание на то, что в Европе такая ситуация невозможно.

Так, из-за дефицита медицинских кадров пациенты вынуждены ждать своей очереди на приём месяц, а иногда больше, поэтому они не позволяют себе пропустить приём к специалисту.