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"Не приходит каждый третий": Калининградский министр упрекнул русских пациентов, сравнив их с европейскими
19 августа 2019, 20:39 • 108 • Политика
Глава калининградского Минздрава Александр Кравченко упрекнул российских пациентов в том, что они часто пропускают назначенный им приём к врачу. Для сравнения он в пример привёл ситуацию в Европе, где люди ждут приёма по месяцу-два и поэтому более уважительно относятся к медицинским работникам.
Кравченко выступил на пресс-конференции агентства ТАСС в Санкт-Петербурге, заявив, что около 30% российских пациентов не приходят на приём к врачу, даже не отменив запись.
Иными словами, не приходит каждый третий из десяти. Кравченко обратил внимание на то, что в Европе такая ситуация невозможно.
Так, из-за дефицита медицинских кадров пациенты вынуждены ждать своей очереди на приём месяц, а иногда больше, поэтому они не позволяют себе пропустить приём к специалисту.
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