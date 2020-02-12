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"Не позволит укрепить безопасность Европы": Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО

12 февраля 2020, 10:24  •  59 • В мире
Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО. Напомним, ранее эксперт пояснял, что оборонные способности Скопье - незначительные, то есть государство "не позволит укрепить безопасность Европы".
Сейчас стало известно о том, что северомакедонский парламент ратифицировал документ по вступлению государства в Североатлантический альянс.
Напомним, ранее сообщалось, что вступление Северной Македонии в НАТО не позволит укрепить безопасность Европы. Об этом заявлял News.ru бывший глава военного отдела постоянного представительства ФРГ при ОБСЕ Вольфганг Рихтер.
Как указывал эксперт, оборонные способности Скопье нельзя назвать значительными. Однако стоит говорить о повышении стабильности Балканского региона.
Дело в том, что между Северной Македонией и Грецией был многолетний конфликт, который мешал первой вступить в альянс. И только переименование страны позволило урегулировать трудности.
"В контексте проблем Балканского региона это будет иметь положительный эффект", - пояснил он.

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