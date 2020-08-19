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"Не позволим шантажировать нас": Германия резко ответила США по поводу "Северного потока - 2"
19 августа 2020, 09:25 • 21 • Политика
Германия резко ответила США по поводу "Северного потока-2". Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания спрогнозировала последствия американских санкций. "Не позволим шантажировать нас", - произнесла она.
Мануэла Швезиг полагает, что если сейчас допустить американские санкции, которые были введены из-за поддержки Германией проекта "Северный поток - 2", то потом США начнут вмешиваться и в другие экономические сферы ФРГ. Политик подчеркнула: нет гарантии, что уже завтра Соединённые Штаты не будут диктовать, на каких машинах ездить немцам.
"Мы должны чётко дать понять, что Германия и Европа не позволят себя шантажировать", - подчеркнула политик.
В интервью изданию WirtschaftsWoche она напомнила, что Германия отказывается от угольной промышленности и атомной энергетики. По этой причине проект "Северный поток - 2" крайне важен для страны. Единственная альтернатива - американский газ, но он крайне дорогой.
По словам премьера, её регион от проекта не откажется ни при каких условиях.
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