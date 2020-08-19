"Не позволим шантажировать нас": Германия резко ответила США по поводу "Северного потока - 2"

Мануэла Швезиг полагает, что если сейчас допустить американские санкции, которые были введены из-за поддержки Германией проекта "Северный поток - 2", то потом США начнут вмешиваться и в другие экономические сферы ФРГ. Политик подчеркнула: нет гарантии, что уже завтра Соединённые Штаты не будут диктовать, на каких машинах ездить немцам.

"Мы должны чётко дать понять, что Германия и Европа не позволят себя шантажировать", - подчеркнула политик.

В интервью изданию WirtschaftsWoche она напомнила, что Германия отказывается от угольной промышленности и атомной энергетики. По этой причине проект "Северный поток - 2" крайне важен для страны. Единственная альтернатива - американский газ, но он крайне дорогой.

По словам премьера, её регион от проекта не откажется ни при каких условиях.