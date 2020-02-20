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"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
20 февраля 2020, 07:24 • 100 • В мире
Верховный суд Украины начал рассматривать вопрос законности переименования проспектов в Киеве. Жалобу подала жительница города Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. "Не позволим героизировать пособников Третьего рейха", - написала он в соцсетях, возмутившись, что столичным проспектам дали имена националистов.
В Киеве Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры, а проспект генерала Ватутина - в проспект Романа Шухевича. И Бандера, и Шухевич являются националистами, террористами, пособниками фашистов.
Елена Бережная сообщила, что Верховный суд Украины открыл производство по кассационной жалобе. Она была составлена на постановление апелляционного административного суда по делу о переименовании двух киевских проспектов.
"Борьба с беспределом власти продолжается, будем отстаивать законное решение суда первой инстанции. Не позволим в нашей столице, городе-герое Киеве, героизировать пособников Третьего рейха", - написала общественница в Facebook.
Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны был главой 1-го Украинского фронта. Он командовал им и в битве за Днепр, и при освобождении Киева. Проспект его имени стал проспектом Шухевича - одного из лидеров УПА (Украинской повстанческой армии*). Ещё одним лидером организации был Степан Бандера. Члены УПА* сотрудничали с гитлеровцами, воевали против советских войск, по приказу фашистов, а порой и по собственной инициативе, жестоко убивали украинцев.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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