"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом

В Киеве Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры, а проспект генерала Ватутина - в проспект Романа Шухевича. И Бандера, и Шухевич являются националистами, террористами, пособниками фашистов.

Елена Бережная сообщила, что Верховный суд Украины открыл производство по кассационной жалобе. Она была составлена на постановление апелляционного административного суда по делу о переименовании двух киевских проспектов.

"Борьба с беспределом власти продолжается, будем отстаивать законное решение суда первой инстанции. Не позволим в нашей столице, городе-герое Киеве, героизировать пособников Третьего рейха", - написала общественница в Facebook.

Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны был главой 1-го Украинского фронта. Он командовал им и в битве за Днепр, и при освобождении Киева. Проспект его имени стал проспектом Шухевича - одного из лидеров УПА (Украинской повстанческой армии*). Ещё одним лидером организации был Степан Бандера. Члены УПА* сотрудничали с гитлеровцами, воевали против советских войск, по приказу фашистов, а порой и по собственной инициативе, жестоко убивали украинцев.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена