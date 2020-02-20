Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США: Путин публично унизил Лукашенко (Telegram. Обзор)
"Будут рассказывать, как США спасли мир от Германии и СССР": Шафран о ...
Эстония назвала СССР "одним из инициаторов Второй мировой". Посол Росс...
Минэкономразвития РФ изменило план по ТДК
Главная / В мире

"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом

20 февраля 2020, 07:24  •  100 • В мире
Верховный суд Украины начал рассматривать вопрос законности переименования проспектов в Киеве. Жалобу подала жительница города Елена Бережная, директор Института правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной. "Не позволим героизировать пособников Третьего рейха", - написала он в соцсетях, возмутившись, что столичным проспектам дали имена националистов.
В Киеве Московский проспект был переименован в проспект Степана Бандеры, а проспект генерала Ватутина - в проспект Романа Шухевича. И Бандера, и Шухевич являются националистами, террористами, пособниками фашистов.
Елена Бережная сообщила, что Верховный суд Украины открыл производство по кассационной жалобе. Она была составлена на постановление апелляционного административного суда по делу о переименовании двух киевских проспектов.
"Борьба с беспределом власти продолжается, будем отстаивать законное решение суда первой инстанции. Не позволим в нашей столице, городе-герое Киеве, героизировать пособников Третьего рейха", - написала общественница в Facebook.
Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны был главой 1-го Украинского фронта. Он командовал им и в битве за Днепр, и при освобождении Киева. Проспект его имени стал проспектом Шухевича - одного из лидеров УПА (Украинской повстанческой армии*). Ещё одним лидером организации был Степан Бандера. Члены УПА* сотрудничали с гитлеровцами, воевали против советских войск, по приказу фашистов, а порой и по собственной инициативе, жестоко убивали украинцев.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 21:39
Заказ от седьмой страны: Гознак России сделает банкноты для иностранного государства
20 февраля 2020, 00:54
США будут "укреплять национальное сознание молодёжи" Украины за 38 млн долларов
20 февраля 2020, 00:39
Менеджмент крупных конфликтов: зачем Вооружённые силы США поставляют оружие на север Сирии
19 февраля 2020, 21:39
Прямо во время операции: Удалявшие опухоль врачи попросили пациентку... сыграть на скрипке
19 февраля 2020, 18:24
Бежавший из России "борцун с режимом" разочаровался в западной демократии
19 февраля 2020, 14:54
500 человек, включая двух россиянок: пассажиры начинают покидать Diamond Princess после карантина из-за коронавируса
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 февраля 2020, 02:24
Что было бы с Украиной и Россией, если бы майдан проиграл
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила си...
20 февраля 2020, 00:54
"Какое же было разочарование нуворишей": Садальский о том, как Путин провёл...
20 февраля 2020, 00:54
Путин задал прямой вопрос, а Зеленский открыл огонь: Малофеев объяснил обострение в Д...
20 февраля 2020, 04:09
"Тесный контакт": В Китае открыли неожиданный способ передачи коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2020, 22:54
Что стоит за обострением в Донбассе
14 февраля 2020, 14:24
"С Россией покончено": Американцы предсказали русским падение в социальную катастрофу, напомнил Лев Щаранский
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
15 февраля 2020, 22:54
"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
16 февраля 2020, 21:39
Отдых 2020: В Турции скоро будут ноги вытирать о «руссо туристо»
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.