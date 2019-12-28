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"Не позволим читать себе нотации": Поляки вызвали российского посла в МИД после слов Путина и получили отпор

28 декабря 2019, 18:54  •  220 • Политика
Посла России Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате Юзефе Липском. Как отметил российский посол, разговор был жёсткий, но корректный. При этом, подчеркнул он, Россия никому не позволит читать себе нотации.
Российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Президента РФ Владимира Путина о Юзефе Липском. Как отметил российский дипломат, после резких высказываний из Москвы он озвучил позицию России уже в МИД Польши.
Как пояснил Андреев, беседа была жёсткой, но корректной. Поляки излагали свою позицию, а российская сторона высказала свою точку зрения на исторические события.
Отмечается, что разговор шёл с директором восточного департамента МИД Польши.
Российский дипломат после беседы с польским коллегой указал, что никто не вправе читать нотации нашей стране.
"Речь шла о выступлении президента России Владимира Путина сначала на саммите СНГ, потом на коллегии минобороны. Мы никому не позволим читать нам нотации. Нам есть что сказать, и на тему исторической политики в том числе", - приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, что, выступая во вторник на расширенной коллегии минобороны, российский лидер Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньёй" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддержал Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Президент также зачитал выдержки из доклада посла Польши главе польского МИД: "Когда я это услышал... я ему ответил..." - фюреру он ответил, Гитлеру: "...если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве".

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