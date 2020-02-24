"Не повод выстраивать негативные сценарии": В Кремле напомнили Турции о невыполненных сочинских договорённостях

Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказывая о перспективах проведения саммита глав четырёх государств по вопросу конфликта в Сирии. По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин является сторонником такой встречи, но для неё нужно согласовать графики президентов России, Турции, Франции и Германии.

"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договорённостей, <…> где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжёлых вооружений и так далее", - заявил Песков.

В результате этого сирийские боевики получают "очень опасные образцы" военной техники и вооружения. Это не позволяет говорить об успешном разведении сил и выводе тяжёлых вооружений, за которые должна была отвечать именно Турция.

Тем не менее, продолжил он, обострение ситуации в Идлибе, которая наблюдается в последние недели, не повод "выстраивать крайне негативные сценарии" относительно отношений России и Турции. По словам Пескова, российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по Сирии, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.

Например, 21 февраля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков охарактеризовал тональность беседы как рабочую.

"Раздела не будет"

В ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся по инициативе Анкары, российский лидер исключил возможность раздела Сирии, подчеркнув необходимость соблюдать территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Главной темой разговора стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Стороны обменялись мнениями по поводу происходящего в Идлибской зоне деэскалации и попытались найти приемлемый выход из сложившегося положения.

"Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сообщает пресс-служба Кремля.

В свою очередь турецкий лидер потребовал, чтобы правительственные войска Сирии проявляли максимальную сдержанность в Идлибе. Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Идлиб получит дорожную карту?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже 5 марта. Об этом политик заявил в рамках своего выступления в Измире.

Согласно предварительным данным, главы государств могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование кризиса в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.

Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, ибо турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.

Однако в Кремле ещё не приняли решения о проведении четырёхстороннего саммита по Сирии с участием Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По словам Дмитрия Пескова, такая тема неоднократно упоминалась и сейчас она обсуждается, но "каких-то чётких решений по этому вопросу пока нет", - отметил он.

Саммит с участием Ирана - хороший знак

19 февраля заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил о том, что в Тегеране в начале марта планируется провести трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию.

По словам дипломата, инициатором проведения такой встречи выступил Иран. "Сейчас всё зависит от готовности и согласия наших турецких партнеров на участие Эрдогана", - добавил Богданов.

В турецком МИДе подтвердили, что представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трёхстороннего саммита на высшем уровне по сирийскому урегулированию: "как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности".

То, что в саммите будет участвовать Иран, совершенно не заинтересованный в ослаблении Дамаска, - это очень хороший знак.

"Русские "настаивали на карте, но мы её не приняли"

В четверг, 20 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT указал, что Анкара намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе.

Комментируя переговоры с Россией в Анкаре и Москве, Чавушоглу упомянул, что русские "настаивали на карте, но мы её не приняли".

Что имел в виду турецкий министр? Как писало издание Middle East Monitor со ссылкой на турецкие источники, Россия предложила Турции вернуть под контроль сирийских властей 60% провинции Идлиб, передвинуть разделительную линию к северу от трасс М-4 и М-5 и передислоцировать почти половину турецких наблюдательных пунктов, оказавшихся на занятых наступающей сирийской армией территориях. Иными словами, Турции предложили признать статус-кво, на что Анкара не согласна.

"России надо отойти в сторону"

Между Москвой и Анкарой нет проблем по ситуации в Идлибе, поскольку главной целью Турции в сирийской провинции являются правительственные войска. Однако для решения ситуации "России надо отойти в сторону".

Об этом в интервью CNN Turk заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, отметив при этом, что по конфликту в Идлибе между российскими и турецкими военными сохраняется "здоровый диалог".

"Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией", - отметил глава Минобороны.

При этом Хулуси Акар добавил, что турецкие военные будут продолжать совместное патрулирование с военнослужащими России. Министр отметил, что за основу берётся Сочинское соглашение, а всё, что в нём прописано, - "то и должно выполняться".

В то же время министр считает, что решить ситуацию в провинции Идлиб можно будет только в том случае, "если Россия отойдёт в сторону".

Позиция России

Россия, со своей стороны, по словам Дмитрия Пескова, намерена по-прежнему "использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания", и они "будут продолжаться на самых разных уровнях".

Пресс-секретарь Путина при этом подчеркнул, что Россию перестала удовлетворять ситуация с договорённостями по Сирии после того как из Идлиба начались вылазки боевиков: