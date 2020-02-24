Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрн...
Игорь Панарин: Мировая политика Сечин — преемник Путина?
Британский флот вооружат американскими ядерными боеголовками
Идлиб не сдался "духам-смертникам" и туркам: военкор показал фото раст...
Главная / В мире

"Не повод выстраивать негативные сценарии": В Кремле напомнили Турции о невыполненных сочинских договорённостях

24 февраля 2020, 18:39  •  36 • В мире
Во время переговоров в Сочи, проходивших больше года назад, стороны согласились с тем, что разведение и вывод тяжёлого вооружения будет обеспечивать именно Турция. Однако сегодня очевидно, что турецкая сторона эти договорённости не выполняет. Тем не менее, отметили в Кремле, "это не повод выстраивать негативные сценарии".
Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, рассказывая о перспективах проведения саммита глав четырёх государств по вопросу конфликта в Сирии. По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин является сторонником такой встречи, но для неё нужно согласовать графики президентов России, Турции, Франции и Германии.
"В данном случае можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договорённостей, <…> где говорилось о том, что именно Турция должна будет обеспечить разведение, размежевание, вывод тяжёлых вооружений и так далее", - заявил Песков.
В результате этого сирийские боевики получают "очень опасные образцы" военной техники и вооружения. Это не позволяет говорить об успешном разведении сил и выводе тяжёлых вооружений, за которые должна была отвечать именно Турция.
Тем не менее, продолжил он, обострение ситуации в Идлибе, которая наблюдается в последние недели, не повод "выстраивать крайне негативные сценарии" относительно отношений России и Турции. По словам Пескова, российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по Сирии, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.
Например, 21 февраля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков охарактеризовал тональность беседы как рабочую.

"Раздела не будет"

В ходе телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшихся по инициативе Анкары, российский лидер исключил возможность раздела Сирии, подчеркнув необходимость соблюдать территориальную целостность и суверенитет страны. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Главной темой разговора стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Стороны обменялись мнениями по поводу происходящего в Идлибской зоне деэскалации и попытались найти приемлемый выход из сложившегося положения.
"Владимир Путин выразил серьёзную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок. Акцентирована необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", - сообщает пресс-служба Кремля.
В свою очередь турецкий лидер потребовал, чтобы правительственные войска Сирии проявляли максимальную сдержанность в Идлибе. Отмечается, что в ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган подтвердили, что контакты по линии военных ведомств продолжатся в интенсивном режиме.

Идлиб получит дорожную карту?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже 5 марта. Об этом политик заявил в рамках своего выступления в Измире.
Согласно предварительным данным, главы государств могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле. Основной темой станет урегулирование кризиса в сирийской провинции Идлиб, где протурецкие боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии.
Как надеется Эрдоган, после переговоров стороны могут выработать дорожную карту действий. При этом Анкара отказывается считать свои действия в Сирии авантюрой, ибо турки якобы отстаивают свои нацинтересы в регионе.
Однако в Кремле ещё не приняли решения о проведении четырёхстороннего саммита по Сирии с участием Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. По словам Дмитрия Пескова, такая тема неоднократно упоминалась и сейчас она обсуждается, но "каких-то чётких решений по этому вопросу пока нет", - отметил он.

Саммит с участием Ирана - хороший знак

19 февраля заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил о том, что в Тегеране в начале марта планируется провести трёхсторонний саммит по сирийскому урегулированию.
По словам дипломата, инициатором проведения такой встречи выступил Иран. "Сейчас всё зависит от готовности и согласия наших турецких партнеров на участие Эрдогана", - добавил Богданов.
В турецком МИДе подтвердили, что представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трёхстороннего саммита на высшем уровне по сирийскому урегулированию: "как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности".
То, что в саммите будет участвовать Иран, совершенно не заинтересованный в ослаблении Дамаска, - это очень хороший знак.

"Русские "настаивали на карте, но мы её не приняли"

В четверг, 20 февраля, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TRT указал, что Анкара намерена усилить контакты с Россией для урегулирования ситуации в Идлибе.
Комментируя переговоры с Россией в Анкаре и Москве, Чавушоглу упомянул, что русские "настаивали на карте, но мы её не приняли".
Что имел в виду турецкий министр? Как писало издание Middle East Monitor со ссылкой на турецкие источники, Россия предложила Турции вернуть под контроль сирийских властей 60% провинции Идлиб, передвинуть разделительную линию к северу от трасс М-4 и М-5 и передислоцировать почти половину турецких наблюдательных пунктов, оказавшихся на занятых наступающей сирийской армией территориях. Иными словами, Турции предложили признать статус-кво, на что Анкара не согласна.

"России надо отойти в сторону"

Между Москвой и Анкарой нет проблем по ситуации в Идлибе, поскольку главной целью Турции в сирийской провинции являются правительственные войска. Однако для решения ситуации "России надо отойти в сторону".
Об этом в интервью CNN Turk заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, отметив при этом, что по конфликту в Идлибе между российскими и турецкими военными сохраняется "здоровый диалог".
"Принимаем все меры, чтобы предотвратить несчастные случаи. Мы работаем очень открыто и прозрачно. Мы ни в коем случае не хотим допустить никаких столкновений с Россией", - отметил глава Минобороны.
При этом Хулуси Акар добавил, что турецкие военные будут продолжать совместное патрулирование с военнослужащими России. Министр отметил, что за основу берётся Сочинское соглашение, а всё, что в нём прописано, - "то и должно выполняться".
В то же время министр считает, что решить ситуацию в провинции Идлиб можно будет только в том случае, "если Россия отойдёт в сторону".

Позиция России

Россия, со своей стороны, по словам Дмитрия Пескова, намерена по-прежнему "использовать наши рабочие контакты с турецкими коллегами с тем, чтобы не позволить ситуации в Идлибе развиваться по пути дальнейшего нагнетания", и они "будут продолжаться на самых разных уровнях".
Пресс-секретарь Путина при этом подчеркнул, что Россию перестала удовлетворять ситуация с договорённостями по Сирии после того как из Идлиба начались вылазки боевиков:
Мы были удовлетворены теми договорённостями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, и это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворёнными после того как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков и террористических группировок в отношении сирийских вооружённых сил и российских военных объектов. На этом наше удовлетворение завершилось, - сказал Дмитрий Песков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



36
Источник
Похожие новости
23 февраля 2020, 23:09
"Пентагон спустил в унитаз примерно 715 млн "зелёных": В Сети отреагировали на потерю США оружия для Сирии
24 февраля 2020, 05:39
"Вирусологи в спорткостюмах": Зеленский потребовал наказать организаторов беспорядков из-за эвакуированных
24 февраля 2020, 02:24
"Методы бульварных журналистов": Русские дипломаты ответили на обвинения США в кибератаках на Грузию
24 февраля 2020, 15:09
Эсминец «свободы»: ВМС США объяснили заход американского военного корабля в Чёрное море
23 февраля 2020, 16:39
В ЕС не смогли принять бюджет на 2021 – 2027 годы
23 февраля 2020, 22:54
«Опасные образцы военной техники попадают к террористам»: в Кремле заявили о невыполнении Турцией обязательств по Сирии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 февраля 2020, 03:39
День защитника Отечества празднуют 23 февраля только в 4-х республиках бывшего СССР
17 февраля 2020, 17:39
Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана
22 февраля 2020, 17:54
Путин отказал Эрдогану: Раздела Сирии не будет
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
21 февраля 2020, 15:54
"Пасть порву, моргалы выколю": "Новый" президент США обещает "покончить" с Путиным
22 февраля 2020, 01:39
"Мы пощёчин не прощаем": Баранец посоветовал США сказать спасибо "русскому Ивану". Пока не поздно
23 февраля 2020, 19:39
«Этих заключённых стараются не выпускать по УДО»: как живут приговорённые к смерти, которым удалось выйти на свободу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.