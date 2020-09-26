"Не потянем": Киев признал, что не может силой вернуть Крым

Такое заявление в пятницу сделал глава Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, выступая в эфире украинского телевидения.

Мы чётко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблема - война на Донбассе. Вести войну на два фронта - мы не потянем, - отметил он.

Вместо этого, считает Кривонос, Украина должна с помощью санкций разорить Россию. Чтобы перед Москвой остался выбор - или отдать Крым, или "остаться без штанов".

Отметим, что санкции в отношении России действуют с 2014 года. Некоторые западные страны уже поднимали вопрос о том, чтобы снять с Москвы неработающие ограничения, которые лишь вредят взаимной торговле. Добавим также, что санкции привязаны в первую очередь к Минским соглашениям, а не к Крыму. Реализация мирного плана по урегулированию конфликта в Донбассе является главным условием отмены всех введённых против Москвы ограничений. Некоторые эксперты полагают, что именно поэтому украинские власти всеми силами сопротивляются реализации "Минска - 2".

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом решён окончательно. Любые попытки оспорить территориальную принадлежность региона являются нарушением права народа на самоопределение.