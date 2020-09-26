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"Не потянем": Киев признал, что не может силой вернуть Крым
26 сентября 2020, 00:25 • 40 • Политика
Украина придумала очередной план по "возвращению" Крыма. При этом Киев признал, что вернуть полуостров силой он не сможет: "Не потянем".
Такое заявление в пятницу сделал глава Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, выступая в эфире украинского телевидения.
Вместо этого, считает Кривонос, Украина должна с помощью санкций разорить Россию. Чтобы перед Москвой остался выбор - или отдать Крым, или "остаться без штанов".
Отметим, что санкции в отношении России действуют с 2014 года. Некоторые западные страны уже поднимали вопрос о том, чтобы снять с Москвы неработающие ограничения, которые лишь вредят взаимной торговле. Добавим также, что санкции привязаны в первую очередь к Минским соглашениям, а не к Крыму. Реализация мирного плана по урегулированию конфликта в Донбассе является главным условием отмены всех введённых против Москвы ограничений. Некоторые эксперты полагают, что именно поэтому украинские власти всеми силами сопротивляются реализации "Минска - 2".
Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума, который состоялся в 2014 году. По словам президента России Владимира Путина, вопрос с Крымом решён окончательно. Любые попытки оспорить территориальную принадлежность региона являются нарушением права народа на самоопределение.
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